Opublikowano programy niektórych spotkań jubileuszowych w 2025 roku

Dykasteria ds. Ewangelizacji opublikowała ramowe programy 26 spośród dużych spotkań jubileuszowych, które w Roku Świętym odbędą się w Rzymie i Watykanie. Dostępne są też informacje dotyczące zapisów, i vademeca, które mogą pomóc Kościołom lokalnym w przygotowaniu się do pielgrzymki i promowaniu jej w lokalnych wspólnotach.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Elementami wspólnymi jubileuszowych spotkań poszczególnych grup i stanów, jest zaproszenie do przejścia przez Drzwi Święte i modlitwy przy grobie św. Piotra, przystąpienia do Sakramentu Pojednania oraz udziału w katechezie bądź Mszy św. z udziałem Ojca Świętego. W czasie jednej z nich, 1 czerwca, grupa dzieci uczestniczących w jubileuszowej pielgrzymce przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej. Poszczególne grupy będą też mogły wziąć udział w katechezach, konferencjach lub grupach dzielenia, by w nowy sposób spojrzeć na własne powołanie i misję w Kościele i świecie.

Świadectwo w przestrzeni miejskiej

Pielgrzymi, którzy będą sukcesywnie przybywali do Wiecznego Miasta, mają zostać przyjęci przez lokalną wspólnotę Kościoła, ale też dawać świadectwo wiary w przestrzeni miejskiej. I tak osoby związane z mediami i komunikacją, które będą pielgrzymować do Rzymu w dn. 24-26 stycznia, jako pierwsza duża grupa jubileuszowa, są zaproszone m.in. do udziału w „Dialogu z miastem” – szeregu poświęconego komunikacji w kontekście wyzwań współczesnego świata. Do udziału w „dialogach”, odpowiadających poszczególnym grupom i zorganizowanych w różnych częściach miasta, zostaną też zaproszeni m.in. wolontariusze (pielgrzymujący 8 i 9 marca) oraz osoby konsekrowane – w październiku. 17 maja ulicami Rzymu przejdą natomiast w uroczystej procesji członkowie konfraterni.

Formacja i modlitwa adoracyjna

Spotkanie jubileuszowe będzie okazją do udziału w sesjach formacyjnych, m.in. dla misjonarzy miłosierdzia, zaproszonych do Wiecznego Miasta w dn. 28-30 marca. 28 i 29 marca odbędzie się też kolejna edycja modlitewnej inicjatywy „24 godzin dla Pana”. Z kolei na przełomie czerwca i lipca, z okazji Jubileuszu Rodzin, Dzieci, Dziadków i Osób Starszych, do Rzymu zostaną przywiezione relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców, bł. Ludwika i Zelii Martin, przy których będą modlili się wierni z całego świata. Dla uczestników Jubileuszu Pocieszenia – osób zranionych i przeżywających trudne doświadczenia – skierowane jest natomiast zaproszenie do udziału w czuwaniu modlitewnym wraz z Ojcem Świętym, 15 września, zaś dla przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń – zachęta do udziału w papieskim czuwaniu przed Zesłaniem Ducha Świętego,

Spotkanie wiary z kulturą

Dla pielgrzymów przewidziane też będą wydarzenia kulturalne. Niektóre będą współtworzyli oni sami – jak np. koncerty zespołów muzycznych, których jubileuszowe spotkanie odbędzie się w połowie maja. Inni dołączą do obchodów, wpisanych w rzymską tradycję – m.in. dorocznego pierwszomajowego koncertu na placu przed Bazyliką Laterańską. Jeszcze inną inicjatywą będzie „Sportowe Miasteczko”, w którym 14 kwietnia spotkają się przedstawiciele świata sportu.

Szczegółowe informacje dotyczące Roku Jubileuszowego, który rozpocznie się w Kościele 24 grudnia br. dostępne są na dedykowanej stronie: www.iubilaeum2025.va