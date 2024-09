Od Watykanu po Lublin – Dom Fundacji Jana Pawła II ma nowych stypendystów

W październiku br. ponad dwudziestu nowych stypendystów Fundacji Jana Pawła II rozpocznie studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na wybranych przez siebie 14 kierunkach. Młodzi pochodzą z Białorusi i Mołdawii, Kazachstanu i Ukrainy.

Program stypendialny utworzony za zgodą św. Jana Pawła II w latach 90. minionego wieku jest żywym pomnikiem działalności Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, a przede wszystkim jej darczyńców. Nie traci on na popularności wśród młodych, pochodzących z krajów byłego bloku wschodniego, którzy otrzymują stypendium na pięć lat, tj. cały okres studiów. „Dzięki umowie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II wszyscy nasi podopieczni studiują właśnie na KUL-u. Osoby z Kartą Polaka kształcą się bezpłatnie. Ci, którzy jej nie mają, mogą studiować dzięki wsparciu Uniwersytetu, i tu kieruję ukłon w stronę Towarzystwa Przyjaciół KUL, które pomaga młodzieży finansowo w tej kwestii” – wyjaśnia dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka.

Obecnie programem objętych jest ponad 100 osób, a w ciągu ponad 30 lat działalności ze wsparcia skorzystało blisko 1000 młodych, z których większość po ukończeniu studiów powróciła do pracy w swoich krajach, choć dziś ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, to Polska wybierana jest na miejsce zamieszkania, pracy, zakładania rodziny. „Nasi studenci nigdy nie mówili i nie mówią, że mieszkają w akademiku, ale wspominając o tym miejscu, zawsze używają słowa ‘dom’. Podkreślają, że z zajęć czy z miasta wracają do domu” – mówi ks. Strzałka.

Aby zostać stypendystą należy spełnić szereg warunków, między innymi przejść kurs przygotowawczy. Proces rekrutacji trwa trzy miesiące. W tym roku zgłosiło się 60 osób, a 32 zostały zaproszone do Lublina na niemal miesięczny kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny, który rozpoczął się w lipcu. „Wielu stypendystów ma polskie korzenie i kartę Polaka, ale to nie jest regułą. Przyjmujemy osoby, które są oczywiście chrześcijanami, ale mówimy o katolikach, grekokatolikach i prawosławnych. To takie bogactwo jeśli chodzi o spojrzenie chrześcijańskie na formację” – podkreśla zastępca dyrektora Domu Fundacji Jana Pawła II, ks. Robert Ptak.

Nowi stypendyści będą studiować na 14 kierunkach. To administracja, architektura krajobrazu, biotechnologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filologia angielska, filologia polska, informatyka, lingwistyka stosowana, prawo kanoniczne, położnictwo, psychologia, stosunki międzynarodowe i zarządzanie.

Stypendyści Fundacji Jana Pawła II (Dom Fundacji Jana Pawła II)

Dom Fundacji Jana Pawła II jest składową Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, której siedziba mieści się w Rzymie. Fundacja została ustanowiona osobistym dekretem Papieża, świętego Jana Pawła II, 16 października 1981 roku. Pragnieniem Papieża Polaka było, aby organizacja realizowała inicjatywy o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym oraz charytatywnym. W Rzymie Fundacja skupia się na dokumentacji i studium pontyfikatu oraz upowszechnianiu nauczania Jana Pawła II, a także nad opieką nad pielgrzymami.

W Lublinie za program stypendialny i prowadzenie Domu Fundacji Jana Pawła II przy ul. Bocznej Lubomelskiej odpowiadają sercanie. Darowizny, dzięki którym możliwa jest kontynuacja papieskiego programu, pochodzą od ludzi z różnych stron świata. Łączy ich jedno: miłość i szacunek dla Jana Pawła II. To za sprawą nieocenionej pomocy Fundacji Connelly z Filadelfii i dzięki zaangażowaniu Polonii amerykańskiej, w 1992 roku ruszyły prace nad budową lubelskiego domu, którego otwarcie i poświęcenie odbyło się już w październiku 1994 roku.

W ubiegłym roku akademickim stypendyści odwiedzili Rzym i Watykan, gdzie uczestniczyli między innymi w czwartkowej mszy św. przy grobie Jana Pawła II. W rozmowach wyrażali wdzięczność za dar nauki i wzrastania w ukochanej przez Jana Pawła II Polsce.

Monika Stojowska / KUL

