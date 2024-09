O. Marciniak przy grobie św. Jana Pawła II: Kecharitomene to imię Maryi

Anioł zamiast użyć ziemskiego imienia zwraca się do Maryi Kecharitomene - pełna łaski – powiedział o. Bernard Marciniak OFM, podczas Mszy Świętej sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

O. Marciniak nawiązał do obchodzonego tego dnia wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi. Franciszkanin przypomniał, że zgodnie z wymogami prawa w Izraelu, w 15. dni po urodzeniu dziecka płci żeńskiej odbywał się obrzęd nadania imienia. Według apokryfów Joachim i Anna wybrali dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem Bożym imię Maryja.

W czasach Jezusa imię Matki Bożej było popularne. Nowy Testament wspomina o kilku kobietach je noszących. Wymawiano je różnie - Miriam, Mariam, Maria, Mariamme. „Imię to posiada również wiele znaczeń. Najczęściej wymienia się: pokój, mój Pan jest wielki i gwiazda morza” – wyjaśnił kaznodzieja.

Kecharitomene, czyli pełna łaski

O. Bernard Marciniak podkreślił, że przy zwiastowaniu Archanioł Gabriel zwraca się do Maryi najpierw Kecharitomene - pełna łaski - a dopiero później Jej ziemskim imieniem. Jak wskazał, Anioł nie powiedział Matce Bożej, że stanie się pełna łaski po poczęciu Jezusa, ale już przed tym wydarzeniem, bo od chwili Jej Niepokalanego Poczęcia była łaski pełna. „Gabriel po prostu nazywa tak Maryję już w przywitaniu, bo to było Jej zwykłe imię i dopiero zmieszanie Dziewicy powoduje, że wypowiada on Jej ziemskie imię - Mario. Tak więc Archanioł Gabriel traktuje jako naturalne to, że tak należy zwracać się do Matki Boga, bo w ten sposób nazywana jest przed tronem Najwyższego” - wyjaśnił o. Marciniak.

Franciszkanin przypomniał, że w kulturze żydowskiej imię „zawierało w sobie tożsamość danej osoby. Bardzo ważny element jej istoty. Dla Maryi treścią Jej istnienia jest więc być pełną łaski”.

„Ją też błagamy dzisiaj, by tak jak dla św. Jana Pawła II, bł. Stefana Wyszyńskiego i bł. matki Róży Czackiej, była nam u Boga wielką pośredniczką łask na drogach Chrystusowej Ewangelii” - zachęcił na koniec o. Marciniak przypominając, że 12 września 2021 r. odbyła się beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia i matki Czackiej.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze pod przewodnictwem prowincjała franciszkanów z Krakowa o. Krzysztofa Bobaka OFM znalazło się około 80 kapłanów. Koncelebrował także bp Jean-Pierre Kwambamba z diecezji Kenge znajdującej się w Republice Demokratycznej Konga. Wśród wiernych obecna była m.in. grupa pielgrzymów z Dzianisza na Podhalu.

