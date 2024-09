Nowe L’Osservatore Romano: papieski apel w obronie odrzuconych i migrantów

Ojciec Święty konsekwentnie upomina się o najuboższych i odrzuconych – to główny temat najnowszego miesięcznika papieskiego „L’Osservatore Romano” w języku polskim. W tym numerze omawiamy synodalne narzędzie pracy - Instrumentum laboris. Można przeczytać również o pomocy ofiarom wojny w Ukrainie, jaką z narażeniem życia niosą siostry albertynki. Numer przygotowuje także do Jubileuszu 2025.

Vatican News

Podczas audiencji generalnej 28 sierpnia Papież Franciszek zmienił wcześniej przygotowany tekst katechezy. Postanowił zająć się tematem migrantów. Po raz kolejny dał wyraz temu, że jest ze wszystkimi potrzebującymi. Nie ustają jego apele o miłosierdzie, bliskość i współczucie.

Papież Franciszek podziękował wszystkim niosącym pomoc migrantom. Słowa szczególnej wdzięczności skierował pod adresem członków misji poszukiwawczo-ratowniczej na statku „Mare Ionio”, która ratuje życie wielu ludziom.

Ojciec Święty nie zapomina także o Ukrainie. W słowie skierowanym do Polaków podczas jednej z audiencji podkreślił „ogromną samarytańską pomoc i zrozumienie” wobec uchodźców wojennych z Ukrainy.

Ukrainę odwiedził Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. To już kolejna próba szukania dróg pokoju. „Nasza dyplomacja zawsze była dyplomacją pokoju i nie ma innej racji istnienia niż pomoc w przywróceniu pokoju tam, gdzie został utracony i zapobieganiu konfliktom” - wskazał kard. Parolin.

Przykładem szczególnego poświęcenia dla cierpiących są siostry albertynki. W tym numerze przejmujący artykuł o ich codziennej, pełnej poświęcenia pracy, wspieraniu cierpiących w Ukrainie.

W październiku br. odbędzie się II sesja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. W tym numerze można znaleźć omówienie synodalnego narzędzia pracy - Instrumentum laboris.

Już w grudniu rozpocznie się Rok Jubileuszowy. W najnowszym „L’Osservatore Romano” czytelnicy znajdą ciekawy materiał o sensacyjnym odkryciu grobu św. Piotra, a także kolejny materiał o Polonikach w Watykanie - tym razem w Muzeach i Ogrodach Watykańskich. To pomoże lepiej przygotować się do Roku Świętego.

Po części publicystycznej następuje podsumowanie miesiąca Papieża Franciszka, zilustrowane zdjęciami, które pozwala śledzić na bieżąco jego nauczanie. W trzeciej części znajdują się najnowsze dokumenty i wypowiedzi papieskie oraz dokumenty Stolicy Apostolskiej. „Życzymy owocnej lektury i inspiracji do podejmowania działań na rzecz tych, którzy najbardziej potrzebują naszej troski i solidarności” - napisał kierownik redakcji języka polskiego mediów watykańskich, ks. Paweł Rytel-Andrianik, we wprowadzeniu do numeru.

„L’Osservatore Romano” po raz pierwszy ukazało się w 1861 r., a w języku polskim – z inicjatywy św. Jana Pawła II – pismo jest wydawane od 1980 r. W celu pozyskania wersji elektronicznej „L’Osservatore Romano” na terenie Polski należy zwracać się do własnej parafii.