Kard. Parolin podczas 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku

Kard. Parolin w ONZ: rozwój to imię pokoju, wyeliminować zadłużenie i broń nuklearną

Sekretarz Stanu przemawiał podczas 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Kardynał wskazał na dialog, eliminację ubóstwa i regulację sztucznej inteligencji jako kroki do budowania przyszłości. Zgłosił zastrzeżenia Stolicy Apostolskiej co do pojęć użytych w „Pakcie dla przyszłości” dotyczących aborcji i płci.

Salvatore Cernuzio, ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan Pokój może zbudować tylko dialog, kwestia eliminacji ubóstwa, promowanie integralnego rozwoju człowieka, równości i suwerennej godności narodów, całkowita eliminacja broni nuklearnej i anulowanie długów, zagrożenia i możliwości związane ze sztuczną inteligencją, wspólna praca na rzecz sprawiedliwości i pokoju, odrzucenie aborcji, zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące tzw. „praw reprodukcyjnych”, aborcji, płci i tożsamości seksualnej – to główne kwestie przemówienia kardynała Sekretarza Stanu Pietro Parolina, wygłoszonego 23 września, na Szczycie Przyszłości 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Kardynał, przebywający w USA do przyszłego poniedziałku 30 września, bierze udział w Szczycie Przyszłości wraz z szefami państw i rządów zgromadzonymi w nowojorskiej siedzibie ONZ. Będzie celebrował Mszę Świętą z okazji 60. rocznicy Stolicy Apostolskiej w ONZ. Kryzys multilateralizmu Przemówienie Sekretarza Stanu opierało się na refleksji nad obecnym kontekstem światowym, który wydaje się stawiać system multilateralny w poważnym kryzysie. Dowodem na to jest „erozja zaufania między narodami”, o czym świadczy rosnąca intensywność konfliktów. „Ten szczyt powinien być źródłem i powodem do nadziei”, mówi kard. Parolin, cytując Papieża Franciszka. Mówiąc o przyszłości wskazuje, że musi ona być zbudowana na zasadach takich jak godność każdej osoby, „promowanie integralnego rozwoju człowieka”, „równość i suwerenna godność wszystkich narodów oraz ustanowienie zaufania między nimi”. Eliminacja ubóstwa Zasadom tym muszą towarzyszyć działania w kilku obszarach. Po pierwsze, eliminacja ubóstwa, cel, który powinien być priorytetem, ponieważ „rozwój jest imieniem pokoju”, podkreśla kard. Parolin. „Pokojowa i dostatnia przyszłość wymaga woli politycznej do wykorzystania wszelkich możliwych środków w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju”. Obejmuje to „reformę międzynarodowych instytucji finansowych, restrukturyzację zadłużenia i wdrożenie strategii umorzenia długów”. Aborcja, gender i tzw. „prawa reprodukcyjne” W swoim przemówieniu kard. Parolin odniósł się do Paktu ONZ na rzecz przyszłości, który, jak powiedział, Stolica Apostolska przyjmuje do wiadomości, wyrażając jednocześnie zastrzeżenia co do niektórych użytych pojęć. Po pierwsze, terminy „zdrowie seksualne i reprodukcyjne” oraz „prawa reprodukcyjne”. Powiedział, że Stolica Apostolska uważa, że terminy te odnoszą się do holistycznej koncepcji zdrowia, które obejmuje, każdy na swój sposób, osobę w całości jej osobowości, umysłu i ciała, i które sprzyjają osiągnięciu osobistej dojrzałości w seksualności oraz wzajemnej miłości i podejmowaniu decyzji, które charakteryzują związek małżeński między mężczyzną i kobietą zgodnie z normami moralnymi - wyjaśnia Sekretarz Stanu. Jak zaznaczył, Stolica Apostolska nie uważa aborcji lub dostępu do aborcji lub środków poronnych jako realizację tych pojęć. Jeśli chodzi o „płeć”, Stolica Apostolska rozumie ten termin „jako oparty na biologicznej tożsamości płciowej, która jest męska lub żeńska”. Ogólne rozbrojenie Po drugie, dążenie do pokoju: cel, który, jak podkreśla watykański Sekretarz Stanu, „wymaga wdrożenia ogólnego rozbrojenia, a w szczególności całkowitej eliminacji broni jądrowej”. Innymi słowy, konieczne jest odłożenie na bok wąskich rozważań geopolitycznych i potrzebna jest ekonomia w celu obrony ludzkiej godności i zagwarantowania przyszłości, w której wszyscy ludzie będą mogli cieszyć się integralnym rozwojem, zarówno jako jednostki, jak i jako społeczności. Wyróżnione 23/09/2024 Papież do naukowców: sztuczna inteligencja nie może służyć manipulacji O tym, że do tematu zmian klimatycznych należy podchodzić, łącząc dyskusję naukową z głosem najbardziej podatnych na zagrożenia, a także o pilnej potrzebie zapobiegania ...

Zagrożenia i możliwości związane ze sztuczną inteligencją Potrzebne są również działania na rzecz sztucznej inteligencji (AI), najnowszej w „ogromnej ekspansji działalności przemysłowej i wspaniałych odkryć naukowych”. Technologia ta jednak „pilnie wymaga uregulowania”, zauważył kardynał. Ze swojej strony Stolica Apostolska „chciałaby zobaczyć ramy regulacyjne dotyczące etyki sztucznej inteligencji”, które dotyczą między innymi „ochrony danych, odpowiedzialności, stronniczości i wpływu sztucznej inteligencji na zatrudnienie”. Przede wszystkim, kard. Parolin dodaje w odniesieniu do młodszych pokoleń, „imperatywem jest zapewnienie godnej przyszłości dla wszystkich, zapewnienie niezbędnych warunków - w tym przyjaznego środowiska rodzinnego - w celu ułatwienia dobrobytu, przy jednoczesnym stawieniu czoła niezliczonym wyzwaniom, które go utrudniają, w tym wynikającym z ubóstwa, konfliktów, wyzysku i zależności”. Apel o dialog Stąd wezwanie do integralnego rozwoju człowieka, którego „godność jest fundamentem”, a dialog „niezbędnym środkiem”. „Dziś poczucie przynależności do jednej rodziny ludzkiej zanika, a marzenie o wspólnej pracy na rzecz sprawiedliwości i pokoju wydaje się przestarzałe i utopijne”, podsumowuje kard. Parolin, „nie musi tak być, jeśli istnieje wola zaangażowania się w autentyczny dialog” – zaznaczył Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.