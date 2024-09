Kard. Parolin przewodniczył pogrzebowi swojej matki

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej przewodniczył dziś uroczystościom pogrzebowym swojej matki, 96-letniej Ady Miotti Parolin. Telegram kondolencyjny, adresowany do drugiego najważniejszego w Watykanie hierarchy, przesłał także Papież Franciszek, który w poniedziałek rozpoczął prawie dwutygodniową pielgrzymkę do Azji i Oceanii.

Alvise Sperandio, Dorota Abdelmoula-Viet – Schiavon, Watykan

„Uczestniczę duchowo w żałobie, która dotknęła całą rodzinę, zapewniając o mojej bliskości w tym szczególnym czasie ludzkiego cierpienia” – napisał w telegramie Ojciec Święty, który przebywa obecnie w Indonezji, gdzie rozpoczął swoją 45. zagraniczną pielgrzymkę. Sekretarz Stanu, który zazwyczaj towarzyszy mu w podróżach apostolskich w ostatniej chwili odwołał wylot na pokładzie papieskiego samolotu, właśnie ze względu na śmierć matki i uroczystości pogrzebowe.

Odbyły się one we wtorkowe przedpołudnie w miejscowości Schiavon we włoskiej prowincji Vicenza – rodzinnych stronach Parolinów. Podczas homilii Sekretarz Stanu, który do ostatnich dni był bardzo związany ze swoją mamą i starał się regularnie ją odwiedzać, dziękował jej za przekazanie wiary: „Dziękujemy Ci Mamo, że na Twoich kolanach uczyliśmy się Ewangelii. W Tobie dzisiaj urzeczywistnia się wiara w zmartwychwstanie, którą wyznajemy” – mówił. Wspomniał też trzy szczególnie ważne w jej życiu osoby: męża, po którego śmierci przez 59 lat pozostała wdową, miejscowego proboszcza, który towarzyszył rodzinie w najważniejszych momentach życia oraz dyrektora szkoły, w której przez lata uczyła Ada Parolin. „Wymieniam te osoby, aby wymienić trzy sfery, rodzinę, Kościół i szkołę, w których matka poświęciła się, dając z siebie wszystko i ucząc nas dawać z siebie wszystko. Miała ogromną miłość do nas, dzieci, wychowywała nas i towarzyszyła nam z odwagą i męstwem” – mówił.

Wraz z kard. Parolinem Mszę św. koncelebrowało ponad pięćdziesięciu biskupów i prezbiterów, m.in. papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski oraz biskup Vicenzy Giuliano Brugnotto, a kondolencje przekazali rodzinie zmarłego m.in. kard. Matteo Zuppi, przewodniczący włoskiego episkopatu oraz abp Edgar Peña Parra, substytut w watykańskim Sekretariacie Stanu. Ada Miotti Parolin została pochowana w rodzinnej kaplicy na cmentarzu w Schiavon, obok swojego męża Luigiego, który zginął tragicznie w wypadku samochodowym w 1965 r.