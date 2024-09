Kard. Grech na rozpoczęcie Synodu: bez modlitwy jesteśmy „grupą przedsiębiorców”

W Watykanie rozpoczęły się rekolekcje poprzedzające obrady II sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Mario Grech przypomniał, że jest to przede wszystkim „święte miejsce” spotkania z Bogiem oraz czas modlitwy, bez której uczestnicy Synodu byliby jedynie „grupą przedsiębiorców wiary”.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Nie ma stylu synodalnego bez modlitwy i porzucenia schematów

„Albo wejdziemy w tę perspektywę modlitwy, wiary, spotkania z Bogiem, albo nie przyjmiemy autentycznego stylu synodalnego, nie doświadczymy synodalności” – mówił kard. Mario Grech podczas pierwszego dnia dwudniowych rekolekcji, poprzedzających obrady Synodu Biskupów. Porównał Zgromadzenie Synodalne do „świętego miejsca” spotkania z Bogiem. Zachęcił, by na wzór Mojżesza, który zdjął sandały, wsłuchując się w słowa Pana, każdy z uczestników był gotów do radykalnego „ogołocenia się” ze schematów i sposobów myślenia, „które być może miały znaczenie wczoraj, ale dziś stały się ciężarem dla misji i zagrażają wiarygodności Kościoła”. Za Ojcem Świętym przypomniał, że „protagonistą Synodu jest Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha, nie będzie Synodu”. Podkreślił również, że rekolekcje, nie są „przygotowaniem” do Synodu, ale jego integralną częścią oraz, że „bez modlitwy nie jesteśmy zgromadzeniem synodalnym, ale «grupą przedsiębiorców wiary»”.

Różnorodność w służbie niepodzielnemu dziedzictwu Kościoła

Jak podkreślił sekretarz generalny Synodu Biskupów, uczestnicy synodalnych obrad niosą ze sobą różnorodne doświadczenia Kościołów lokalnych, które szukają wciąż nowych dróg głoszenia Ewangelii. Pomimo tej różnorodności są oni jednak wezwani do bycia razem, aby wspólnie „strzec dóbr Kościoła, poprzez niepodzielne dziedzictwo, którym należy dzielić się ze wszystkimi, nikogo nie pomijając”.

Maryja nauczycielką Kościoła i synodalności

Kard. Grech zachęcił też do zawierzenia rozpoczynającego się XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów Maryi, będącej „wzorem Kościoła” i nauczycielką stylu synodalnego. Odwołując się do m.in. do nauczania Soboru Watykańskiego II, a także dokumentu biskupów niemieckich, poświęconego Bożej Rodzicielce, przypomniał, że to właśnie jej otwartość na wolę Bożą jest „prawdziwym aktem konstytutywnym Kościoła”, bez którego „byłby tym, czym niestety dla wielu się wydaje: niczym więcej jak tylko organizacją”. Zachęcił uczestników Synodu, by w październiku w szczególny sposób towarzyszyła im modlitwa różańcowa. „Wzywajmy w tym miesiącu Dziewicę Maryję, wzór Kościoła, aby Zgromadzenie Synodalne, które dziś rozpoczyna swoją drogę, było nową Pięćdziesiątnicą, aby Ewangelia Jezusa nadal ożywiała życie całej ludzkości i abyśmy byli Kościołem synodalnym i misyjnym” – zachęcił.

Medytacje w pierwszym dniu rekolekcji poprowadził dominikanin o. Timothy Radcliffe, który również w zeszłym roku towarzyszył uczestnikom synodu podczas rekolekcji, otwierających sesję Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Tegoroczne rozmyślania wprowadzają uczestników w temat „Jak być synodalnym Kościołem misyjnym?”.