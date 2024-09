Kard. Fernandez: Jan Paweł II pozytywnie postrzegał Medziugorie

Św. Jan Paweł II pozytywnie wyrażał się na temat Medziugorie. Dał temu wyraz w prywatnych listach, potwierdzają to naoczni świadkowie, z którymi się spotykał – potwierdził podczas konferencji prasowej w Watykanie prefekt Dykasterii Nauki Wiary, prezentując ogłoszoną dziś notę o nadprzyrodzonych wydarzeniach związanych z tym bośniackim miasteczkiem.

Radio Watykańskie

Kard. Fernandez przypomniał, że polski Papież chciał osobiście udać się do Medziugorie, ale sprzeciwiał się temu miejscowy biskup. „Jan Paweł II – powiedział argentyński purpurat - stwierdził na przykład: ‘Dziękuję za informacje o Medziugorie. Ja także nawiedzam codziennie to miejsce, kiedy się modlę’. Kiedy indziej napisał: ‘Niestety nigdy nie byłem w Medzigorie, choć mój wzrok zwraca się ku temu miejscu’. W swym duchowym podejściu do historii św. Jan Paweł II powiedział też kiedyś: ‘Patrzę na ten region. Tych strasznych rzeczy, które dzieją się na Bałkanach nie można zrozumieć bez Medziugorie’”. Kard. Fernandez podkreślił, że wszyscy papieże podchodzili z wielkim szacunkiem do duchowego doświadczenia Ludu Bożego związanego z tym miejscem.

Podczas konferencji prasowej ujawnione też zostały wyniki dochodzenia przeprowadzonego przez międzynarodową komisję ustanowioną w 2008 r. przez Benedykta XVI. Pracowała ona pod kierunkiem kard. Ruiniego i wydała pozytywną opinię na temat pierwszych siedmiu objawień, do których doszło między 24 czerwca a 3 lipca 1981 r. „Zdrowe psychicznie dzieci nie były pod niczyim wpływem i zgodnie twierdziły, że widziały Matkę Bożą powierzającą im orędzia nawrócenia i pokuty. Kult, który zrodził się w Medziugorie, ma zatem nadprzyrodzone i autentyczne pochodzenie” – orzekła komisja. W tej sprawie 13 członków komisji opowiedziało się za nadprzyrodzonym charakterem objawień, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. W sprawie kolejnych objawień komisja miała wątpliwości i nie była w stanie wydać ostatecznej opinii o ich nadprzyrodzonym charakterze.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, argentyński purpurat potwierdził, że teraz po oficjalnym zatwierdzeniu kultu Maryi Królowej Pokoju w Medziugorie będzie można wybudować sanktuarium. Decyzję w tej sprawie będzie musiał podjąć miejscowy biskup.

Kard. Fernandez przyznał, że osobiście był w Medziugorie i jego doświadczenie odpowiada pozytywnym relacjom ze strony aktualnego wizytatora apostolskiego abp Alda Cavalliego oraz jego poprzednika abp. Henryka Hosera. Odnosząc się do ludzkich uchybień zarówno samych widzących, jak i towarzyszących im duchownych, podkreślił, że „Pan Bóg również pośród ludzkich słabości znalazł sposób na to, by wypłynęła rzeka dobra i piękna”.