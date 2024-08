Ks. Pocałujko przy grobie św. Jana Pawła II: nie bójmy się zmieniać myślenia

Komentarz do Ewangelii

Nie bój się zmieniać myślenia i swojego życia - powiedział ks. Tomasz Pocałujko z Watykanu podczas Mszy Świętej sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Ks. Tomasz Pocałujko nawiązał w homilii do sceny spod Cezarei Filipowej, gdy na pytanie Jezusa za kogo uważają Go Jego apostołowie, św. Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16). Jezus zaznaczył, że te słowa pierwszego papieża nie były zasługą apostoła, ale jego otwarcia na Boże przesłanie. Piotr pomyślał po Bożemu.

Niebawem okazało się, że myślenie Piotra nie było jeszcze w pełni przemienione. „Zaraz potem Chrystus zaczyna wprost opowiadać o męce, która ma nadejść, a mianowicie, że musi wiele wycierpieć, że będzie zabity. Mówi wprost. Co robi Piotr? Wyrzuty robi Jezusowi. Jeszcze, żeby było zabawniej w takich słowach - ‘niech Cię Bóg broni’ (Mt 16, 22). Bóg Ojciec i Syn zgodzili się na mękę, a teraz mieliby zmienić swoją wolę na życzenie Piotra” - podkreślił ks. Pocałujko. „Myśleć po Bożemu i myśleć po ludzku. Zobaczmy odważnie, jak w jednym człowieku może zadziałać Boża łaska, a fragment jest tak skonstruowany, że być może dosłownie po chwili pozostaje już tylko ludzkie myślenie” - dodał.

Najpierw trzeba zmieniać myślenie

Podstawą zmiany człowieka jest zmiana myślenia. „Nawracanie zaczyna się od tak zwanego po grecku ‘metanoeite’; to znaczy dosłownie zmiana umysłu, sposobu myślenia, perspektyw patrzenia, wartościowania pod kątem celu jakim jest królestwo Boże, czyli idzie o spoglądanie na wszystko Jezusowymi oczami - mówił kaznodzieja. - Tak zwana metanoia to ważne słowo. Nie mówimy jeszcze, że coś trzeba zrobić, ale że w ogóle trzeba zacząć inaczej myśleć w życiu”.

W innym miejscu Ewangelii Jezus proponował uczniom zmianę myślenia o Bogu, innych i sobie samych. „Gdy uczniowie spierają się o to, kto z nich jest największy, Pan Jezus mówi, że kto chce być pierwszym niech będzie ostatnim i sługą wszystkich” - zaznaczył ks. Tomasz Pocałujko. „Nasze myśli idą ku temu, by być kimś, kimś ważnym, żeby mnie nie podeptali, nie sponiewierali”. Według czysto ludzkiego sposobu myślenia „Jezus ma nam zapewnić szczęście, dobrobyt, zdrowie, dobrą żonę, męża, pieniądze”.

Przykładem owocnej zmiany myślenia jest postawa patrona dnia św. Dominika. „Jak rozsyłał dosłownie kilkunastu braci na cały świat, gdzie tu w tym była logika? Albo jak się według jego woli chciał dać pochować pod stopami braci. Totalne upokorzenie. Albo jak ruszył do walki z heretykami i mógł stracić życie, gdzie tu było ludzkie zabezpieczenie?” - przypomniał ks. Pocałujko. „A jak Jezus mówi weź krzyż, ofiaruj się, zacznij oddawać życie za innych, wyrzeknij się siebie, kto chce tak myśleć? Człowiek ma zakorzenioną tendencję głęboką, aby nie słuchać o trudnościach i wypierać rzeczy trudne, które mogą mu się wydarzyć. Łatwiej się łudzić” - podkreślił kaznodzieja.

Na nowo uwierzyć w zmartwychwstanie

Ks. Pocałujko zaznaczył, że jest kilka odpowiedzi na pytanie, dlaczego trudno przychodzi człowiekowi zmiana myślenia. Jedną z nich jest brak przyjęcia z wiarą prawdy o zmartwychwstaniu. „Bo nie wierzymy, że mamy już w Jezusie zmartwychwstanie. Nie dowierzamy na serio, że już mamy inne życie i bronimy tego, co tu mamy za wszelką cenę. A jeśli tak, to nie chcemy krzyża, ofiary, trudności, ale nie ma Ewangelii bez tych rzeczy” - ocenił kaznodzieja.

„Zmagaj się dzisiaj, bracie i siostro, by myśleć, wychylić się ku Jezusowi, dać Mu się zaprosić do zmiany myślenia” - zachęcił na zakończenie ks. Pocałujko z Watykanu. „Pocieszające jest, że nawet pierwszy papież miał z tym trudności, ale później zrozumiał, gdy Jezus zmartwychwstał i to jest dobra nowina w tej Ewangelii. Masz już inne życie w Jezusie Chrystusie, nic nie zginie z tego kim jesteś, będziesz żył na zawsze w Jezusie Chrystusie. Dlatego nie bój się zmieniać myślenia i swojego życia” - podsumował kaznodzieja.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 40 kapłanów. Był także jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski. Uczestniczyła m.in. grupa młodzieży z Polski, która w wakacje pielgrzymuje do Rzymu.

