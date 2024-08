Kard. Parolin na święceniach abp. Dubiela: przyciągaj innych do życia Ewangelią

„Strzeż zatem powierzonego ci depozytu wiary apostolskiej, strzeż go jak dobry zarządca i rozdzielaj hojnie jego skarby, aby jak dobre ziarno, przynosił owoce w Kościele i społeczeństwie” – wskazał kard. Pietro Parolin, który przewodniczył liturgii święceń biskupich ks. prał. Kryspina Dubiela. Współkonsekratorami byli: abp Salvatore Pennacchio, rektor Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie i abp Adam Szal, metropolita przemyski.

Ks. Marek Weresa

Uroczystość odbyła się w Bazylice Mniejszej Ojców Bernardynów w Leżajsku. W liturgii uczestniczyli również księża biskupi z Polski, z kardynałami Stanisławem Dziwiszem i Kazimierzem Nyczem na czele oraz nuncjuszem apostolskim w Polsce – abp. Antonio Guido Filipazzim.

Uroczystość święceń biskupich ks. prał. Kryspina Dubiela (Radio Fara tv)

„Święte Miasto”

Kard. Parolin wskazał, że Księga Apokalipsy w rozważanym fragmencie, wskazuje na idealną ludzką koegzystencję, wspólnotę, która czerpie swój model z nieba, z niebieskiego Jeruzalem. Jego kontemplacja wzbudza poczucie piękna, harmonii i równowagi. „Tragiczna przeszłość i chaos definitywnie ustały, należą do przeszłości. Obecność Boga w świętym Mieście ma bezpośredni wpływ na jego życie. On oświetla je i napełnia sobą. W końcu staje się ono tym, do czego zostało stworzone. Jego bramy, zawsze otwarte, witają wszystkich, oferując swoją przestrzeń jako miejsce spotkań dla różnych kultur i narodów, które mogą ze sobą rozmawiać i wzajemnie się rozumieć” – wskazał.

Kardynał przypomniał, że podstawę „świętego Miasta” stanowią Apostołowie. Są oni pierwszymi, bezpośrednimi i dlatego uprzywilejowanymi świadkami Pana Jezusa. „Poprzez ich nauczanie i świadectwo o Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu, poprzez ich głoszenie Ewangelii, to On sam, Baranek, podtrzymuje to święte Miasto” – powiedział hierarcha.

Zwracając się do ks. Kryspina Dubiela, przypomniał, że dziś potrzeba ludziom – tych pogmatwanych czasów – głosić, że nasz Pan przyjął ludzką naturę i całkowicie ją odkupił, raz na zawsze objął w swoje panowanie naszą rzeczywistość. „Na nic więc zdadzą się nasze wysiłki budowania świeckiego miasta, jeśli wykluczymy z niego obecność Boga” – wskazał.

Uroczystość święceń biskupich ks. prał. Kryspina Dubiela (Radio Fara tv)

Głosić prawdę Chrystusa

Zwracając się do Arcybiskupa Nominata i przypominając jego drogę powołania i kapłańskiej posługi, przypomniał, że żył on pragnieniem wzbogacania swojej wiedzy i trwania w wierności Panu. „Teraz Pan, który zna twoją przeszłość, wzywa cię, abyś przylgnął do Niego z jeszcze większą intensywnością. On, podobnie jak w przypadku Natanaela, w którym nie ma podstępu, docenia twoją służbę prawdzie i wzywa cię, abyś unikał wszelkich dwuznaczności w powierzonej ci posłudze” – akcentował.

Odwołując się do postaci patrona dnia – św. Bartłomieja Apostoła, wskazał, aby nowy biskup głosząc prawdę, którą jest Chrystus, pozostał otwarty na wielkie rzeczy, które Bóg przygotował dla nas wszystkich.

Kard. Parolin powiedział także o zadaniach nowego nuncjusza. Będzie on reprezentantem Stolicy Apostolskiej wobec Kościołów partykularnych i państw, do których zostanie posłany. Celem reprezentowania jest przede wszystkim umacnianie komunii, uczestnictwa i misji, w których konkretyzuje się droga synodalna, jaką Papież zaproponował całemu Kościołowi. Jako biskup będzie także przekazywał nauczanie Ojca Świętego. „Jest to służba pełniona dla dobra Kościoła i pokoju na świecie. Będzie ona tym bardziej owocna, im bardziej będzie wytrwale podtrzymywana przez modlitwę i medytację Słowa Bożego” – akcentował kardynał.

Na koniec liturgii, słowa podziękowań wygłosił ks. abp Kryspin Dubiel. Przypomniał drogę powołania kapłańskiego oraz posługi dla Stolicy Apostolskiej. „Pan był zawsze obecny i okazywał swoją moc, gdy pojawiały się trudności; ale podzielał moją radość, kiedy powracałem do Niego po skończonej pracy – jak Apostołowie – aby podzielić się ogromną radością z ukończonego dzieła jakie mi zostało powierzone” – wskazał abp Dubiel. Nowo wyświęcony biskup podziękował biskupom i kapłanom, członkom rodziny, bliskim oraz przybyłym gościom. Na uroczystość przybyli także znajomi z krajów, gdzie posługiwał na placówkach dyplomatycznych abp Dubiel.

„Maryjo chroń mnie podczas tej posługi, którą wyznacza mi Kościół i chroń tych, których tutaj pozostawiam pod Twoją opieką” – zakończył abp Kryspin Dubiel, wskazując na znaczenie obecności Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku.



1 lipca 2024 r. ks. Kryspin Dubiel – kapłan Archidiecezji Przemyskiej został mianowany przez Papieża Franciszka nuncjuszem apostolskim w Angoli, a jednocześnie arcybiskupem tytularnym Vannida (łac. Vannidensis). Z kolei 15 lipca, Ojciec Święty powierzył mu także urząd nuncjusza apostolskiego na Wyspach Św. Tomasza i Książęcej.