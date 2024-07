Kard. Parolin we Lwowie: bliskość z cierpiącymi i modlitwa o pokój

Rozpoczęła się pięciodniowa wizyta watykańskiego sekretarza stanu na Ukrainie. W pierwszych godzinach kard. Pietro Parolin odwiedził Lwów i siedzibę łacińskiego metropolity tego miasta. „Jesteśmy wdzięczni za to, że zechciał dotknąć tej ziemi, która doświadcza działań wojennych i która wciąż cierpi” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Mieczysław Mokrzycki.

Mariusz Krawiec SSP, Beata Zajączkowska – Ukraina

Łaciński metropolita Lwowa przypomniał, że Konferencja Episkopatu Ukrainy poprosiła Ojca Świętego, by wysłał swego legata na uroczystości maryjne do narodowego sanktuarium w Berdyczowie, gdzie trwa codzienna modlitwa o pokój. „Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi, że odpowiedział na naszą prośbę, czego wyrazem jest przyjazd na Ukrainę watykańskiego sekretarza stanu” – powiedział papieskiej rozgłośni abp Mokrzycki. Dodał, że w niedzielę papieski legat będzie sprawował w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej Eucharystię, prosząc o rychły i sprawiedliwy pokój dla Ukrainy. „Myślę, że dla wszystkich mieszkańców Ukrainy obecność legata papieskiego jest bardzo ważna, ponieważ poprzez swoją modlitwę i swoją obecność zwróci uwagę całego świata na potrzebę modlitwy o pokój i o miłosierdzie Boże, żeby nigdy więcej nie było tak wielkiego cierpienia, znieważenia godności ludzkiej i przywłaszczenia sobie terytorium drugiego kraju” – podkreślił abp Mokrzycki.

Po przyjeździe do Lwowa kard. Parolin wraz z nuncjuszem apostolskim abp. Visvaldasem Kulbokasem odwiedził siedzibę metropolity lwowskiego, gdzie spotkał się z łacińskimi i grekokatolickimi biskupami Lwowa, przedstawicielami miejscowego duchowieństwa oraz lokalnych władz. Obecny był m.in. mer Lwowa Andriej Sadowy i przewodniczący obwodowej administracji wojskowej Maksym Kozycki. W kaplicy kurii metropolitalnej odmówiono modlitwę Anioł Pański w intencji pokoju na Ukrainie i za poległych w wojnie.. Burmistrz Lwowa wręczył kard. Parolinowi fragment rosyjskiej rakiety, która zaatakowała Lwów, na którym swoje rysunki namalowały dzieci.

W rozmowie z Radiem Watykańskim kard. Parolin podkreślił, że przybywa na Ukrainę przede wszystkim jako papieski legat na uroczystości w sanktuarium maryjnym w Berdyczowie, które zostanie podniesione do rangi bazyliki mniejszej. „Wraz z wiernymi będziemy się modlić przede wszystkim o pokój, będzie to chóralna modlitwa wznoszona do Matki Bożej, aby wreszcie obdarzyła pokojem ten kraj, który Ojciec Święty zawsze określa jako «męczeński», jako «umęczoną Ukrainę»” – powiedział watykański sekretarz stanu. Zauważył, że ta wizyta stanowi także okazję do spotkań z władzami kraju. Ujawnił, że spotka się m.in. z prezydentem Ukrainy. „Będziemy rozmawiać przede wszystkim o pokoju, o tym, jakie są możliwe perspektywy pokoju” – powiedział kard. Parolin na początku swej wizyty na Ukrainie.

Watykański sekretarz stanu dodał, że jego obecność jest kolejnym wyrazem szczególnej uwagi jaką Ojciec Święty wciąż poświęca Ukrainie. „Od samego początku papież próbował znaleźć sposoby na zakończenie wojny, co ostatnio nazwano sprawiedliwym pokojem. Rozmawialiśmy o tym również w Szwajcarii, kiedy odbywała się konferencja pokojowa. A więc bliskość, modlitwa i nadzieja, że uda się znaleźć sposoby na jak najszybsze zakończenie tego konfliktu” – podkreślił kard. Parolin. Ze Lwowa watykański dyplomata udał się bezpośrednio do Kijowa. Jutro odwiedzi Odessę.

Kard. Parolin przewodniczy modlitwie o pokój