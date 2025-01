Sztuka, teatr, zbawienie: Nowa książka prof. Jacka Popiela o Karolu Wojtyle

„Ta książka dla mnie jest bardzo osobistą, ponieważ miałem tę przyjemność znać ludzi, którzy uczyli Karola Wojtyłę w wadowickim ogólniaku. Później miałem możliwość bliskiego kontaktu z aktorami Teatru Rapsodycznego, którzy utrzymywali kontakt z Janem Pawłem II do jego śmierci” – mówi o swojej najnowszej książce „Czy teatr może zbawić człowieka? Karol Wojtyła w labiryncie sztuki” teatrolog i literaturoznawca prof. Jacek Popiel.

Tomasz Zielenkiewicz

Jak powiedział Radiu Watykańskiemu – Vatican News prof. Jacek Popiel, książka oparta jest na wielu dokumentach, tekstach literackich Karola Wojtyły, ale także licznych relacjach ludzi, którzy obserwowali go w Wadowicach i w późniejszych latach. „Nie ulega wątpliwości, że teatr, sztuka, literatura, to były te sfery, które przez całe życie Karola Wojtyły - Jana Pawła II – były wręcz fundamentalne” – wskazał.

Dlaczego taki tytuł? „Jest trochę zaskakujący, ale Wojtyła należał do tego pokolenia, które wierzyło, że teatr, tak jak to było w antyku, czyli w teatrze greckim, tak jak to było w średniowieczu, kiedy był teatr religijny, jest taką sferą, która przybliża człowieka do metafizyki, do tego co jest podstawowe w próbie odpowiedzi na pytania o sens życia, problem zbawienia. Dla teatrologa jest to zawsze fascynujące” - wyjaśnił.

Prof. Popiel uzyskał zgodę na druk listów młodego Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka. „To było namacalne świadectwo, gdy można było poprzez te listy zobaczyć, jaki jest krąg myśli Wojtyły, gdy chodzi o literaturę i także fundamentalne problemy religijne. Listy osobiste to jest coś szczególnego. Tym bardziej że dotyczyły okresu, kiedy chyba nikt wówczas nie myślał — łącznie z samym Wojtyłą — że dojdzie do tego, że w przyszłości będzie kolejnym papieżem” – dodał prof. Popiel.

Zbawienie przez teatr? „Nie ma w tej mojej książce odpowiedzi na to pytanie, bo trudno mieć taką odpowiedź. Natomiast ja myślę, że jedyna odpowiedź, jaka się może pojawić, jest taka, że są różne drogi prowadzące do zbawienia, wśród tych różnych dróg, które mogą przybliżyć człowieka do zbawienia, jest także literatura, sztuka, teatr. Dlaczego? Dlatego, że to są sfery, które są powiązane z czymś, co przekracza nasze wyobrażenie, naszą wiedzę i nasze rozumowe podejście. Wojtyła, ceniąc literaturę i teatr, na pewno szukał w tych sferach czegoś, co jest podstawowe w życiu” – zaznaczył autor książki. „W 1944 roku, podejmując decyzję o wyborze kapłaństwa, Wojtyła miał świadomość, że porzuca teatr, ale to nie oznacza, że porzuca to wszystko, co było powiązane z tymi ważnymi aspektami teatru, dramatu i literatury” - podkreślił.

Książkę „Czy teatr może zbawić człowieka? Karol Wojtyła w labiryncie sztuki” wydano nakładem wydawnictwa Znak.

Jacek Józef Popiel (ur. 1954) to teatrolog i literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii dramatu i teatru polskiego od XIX do XXI wieku. Był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2020–2024 oraz rektorem Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie w latach 1996-2002.

