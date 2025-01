Syria, al-Dżaulani: chrześcijanie ważną częścią historii narodu syryjskiego

W L’Osservatore Romano wikariusz Kustodii Ziemi Świętej o. Ibrahim Faltas wspomina swoją niedawną podróż do kraju na Bliskim Wschodzie, gdzie spotkał się z nowym przywódcą Syrii, Ahmedem al-Sharaa, który wyraził swoje uznanie i podziw dla Papieża.

Vatican News

Bezpieczna mniejszość

„Nie uważam syryjskich chrześcijan za mniejszość, ale za integralną i ważną część historii narodu syryjskiego” - tymi słowami nowy przywódca Syrii – Ahmed al-Sharaa (znany również jako Abu Mohammed al-Dżaulani) odpowiedział na pytanie o. Faltasa dotyczące obecności mniejszości chrześcijańskiej w Syrii, a w szczególności misji Kustodii Ziemi Świętej. Okazją było spotkanie, które odbyło się ostatniego dnia 2024 r. wraz z przywódcami innych wyznań chrześcijańskich w pałacu prezydenckim w Damaszku. Al-Dżaulani skorzystał również z okazji, aby wyrazić „przede wszystkim wielki podziw, szacunek i poważanie dla Papieża Franciszka: jest on prawdziwym człowiekiem pokoju” - podkreślił - „i doceniam jego apele i działania na rzecz pokoju i narodów znajdujących się w trudnej sytuacji” - relacjonuje o. Ibrahim Faltas.

Etapy rozwoju

Wikariusz Kustodii Ziemi Świętej odbył z prezydentem Syrii prywatną rozmowę. Podczas spotkania al-Dżaulani mówił o zmianie struktury rządowej, która doprowadzi do stabilności politycznej w kraju, poprzez zaplanowane prace, w celu osiągnięcia równowagi demokratycznej, i zapewnił o większej dbałości o podstawowe prawa narodu syryjskiego.

Odnosząc się do sytuacji społecznej i administracyjnej, którą zastał po przybyciu do Damaszku, syryjski przywódca powiedział, że „przez lata Syryjczycy musieli cierpieć z powodu powszechnej korupcji na różnych szczeblach. Brakowało usług niezbędnych do życia większości ludzi, brakowało jakiejkolwiek wizji rozwoju i wzrostu dla kraju. Dysydenci byli aresztowani, a w najgorszych przypadkach eliminowani. Terytorium Syrii, bogate w historię i cywilizację liczącą tysiące lat, zostało niemal całkowicie zniszczone. Podział wśród Syryjczyków doprowadził do konfliktów i podziałów”.

Jedność i pokój

Jeśli chodzi o przyszłość narodu syryjskiego, który tak wiele wycierpiał, oraz ryzyko dalszych konfliktów i podziałów, prezydent odpowiedział bez wahania: „Pracujemy na rzecz jedności i pokoju. To nasza zdecydowana wola. To zajmie trochę czasu, ale jestem pewien, że osiągniemy stabilność polityczną i społeczną w Syrii”.

Na pytanie o przyszłość wielu Syryjczyków – w tym chrześcijan – którzy uciekli z powodu wojny, przywódca syryjski wskazał: „Pracujemy nad sprowadzeniem z powrotem tych, którzy musieli opuścić Syrię. Naszym zamiarem jest sprowadzenie Syryjczyków do ich domów, a syryjscy chrześcijanie powrócą, by żyć i wyznawać swoją wiarę w Syrii”.