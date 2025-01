„Serce Ojca" – film o św. Józefie, patronie rodziny i Kościoła, już 31 stycznia w kinach

31 stycznia na ekrany kin w całej Polsce wejdzie wyjątkowy film dokumentalny pt. „Serce Ojca". To poruszająca opowieść o św. Józefie – wiernym opiekunie Maryi i Jezusa, który od wieków otaczany jest czcią przez Kościół. Uznawany za wzór pokory, ciszy i wypełniania woli Bożej, jest patronem rodzin, małżeństw, ojców, a także dobrej śmierci. Od 8 grudnia 1970 roku pełni również rolę patrona Kościoła.

Michał Guzek

Jak podkreśla ks. dr Marek Kotyński, filmoznawca i wykładowca Akademii Katolickiej, kult św. Józefa od 150 lat przeżywa wyjątkowy rozwój, odkąd papież Pius IX ogłosił go patronem Kościoła. „Święty Józef jest patronem rodziny, ojców, mężczyzn i całej wspólnoty Kościoła. Film nie przez przypadek nosi tytuł Serce Ojca, ponieważ ukazuje, jakie jest serce prawdziwego ojca, na wzór św. Józefa, a tak naprawdę serce samego Boga” – zauważa duchowny.

Ks. Kotyński dodaje: „To film, który warto zobaczyć. Opowiada nie tylko o św. Józefie, którego historię znamy z Ewangelii, choć w jego postaci kryje się pewna tajemnica – nie wypowiada on w Piśmie Świętym żadnych słów. Przeplata się w nim wątek fabularny z historią św. Józefa, od której wszystko się zaczyna, a także odwiedzamy sanktuaria na kilku kontynentach, poznajemy objawienia św. Józefa oraz liczne świadectwa jego działania w życiu ludzi”.

Film „Serce Ojca" w reżyserii Andrésa Garrigó przenosi widzów do miejsc na całym świecie, gdzie św. Józef jest szczególnie czczony: Włoch, Francji, Kanady, Hiszpanii i Polski. W naszym kraju aż 264 kościoły są pod jego wezwaniem, a sanktuarium w Kaliszu należy do nielicznych miejsc na świecie, które w sposób szczególny oddają mu hołd.

W dokumencie widzowie poznają liczne świadectwa działania św. Józefa – nawróceń, uzdrowień i pomocy w najtrudniejszych momentach życia. To opowieść o dobroci, sile wiary, nadziei i miłości, która inspiruje do pełnego zawierzenia woli Bożej. Jak podkreślają twórcy, historia życia św. Józefa, mimo jego milczenia w Ewangeliach, była kluczowa dla dzieła zbawienia. To święty, którego orędownictwo jest szczególnie potrzebne w dzisiejszym, pełnym wyzwań świecie.

Nieprzypadkowo św. Józef cieszy się wyjątkowym kultem również w sercu Papieża Franciszka. Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał swoją więź z Opiekunem Świętej Rodziny, a symboliczny gest – wkładanie notatek z problemami pod figurę śpiącego Józefa – stał się znakiem jego głębokiej wiary w jego orędownictwo.

Film „Serce Ojca" to nie tylko świadectwo działania św. Józefa w życiu wiernych, ale też przypomnienie o znaczeniu ojcostwa, rodziny i zaufania Bogu. To obraz, który skłania do refleksji nad własnym powołaniem i inspiruje, by odnaleźć w św. Józefie wzór, wsparcie i nadzieję.

Więcej informacji na temat filmu można znaleźć na stronie dystrybutora: rafaelfilm.pl

Plakat filmu „Serce Ojca”