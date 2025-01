Ponad 20 tys. Polaków spodziewanych na Jubileuszu Młodych w Rzymie

Wciąż trwają zapisy na Jubileusz Młodych, który będzie stanowił jedno z głównych wydarzeń Roku Świętego w Rzymie. Organizatorzy spodziewają się, że weźmie w nim udział ponad 20 tys. Polaków, dla których przygotowywany jest specjalny projekt „Casa Polonia”. „Bardzo bym chciał, żeby polska młodzież licznie przyjechała i zobaczyła, jak wygląda młody Kościół na całym świecie” – podkreśla bp Grzegorz Suchodolski, który przebywał w Rzymie, przygotowując polską kwaterę tego jubileuszowego wydarzenia.

Beata Zajączkowska – Watykan

Jubileusz Młodych odbędzie się w dniach 28 lipca-3 sierpnia, jednak już dziś trwają intensywne przygotowania do tego spotkania.

Jedyna taka szansa

„Spodziewamy się, że z Polski przybędzie ponad 20 tys. młodych osób. Dlatego chcemy zadbać o całą stronę logistyczną i także duchową ich pobytu w Rzymie, bo wiemy, że ważnym momentem będzie odbycie samej pielgrzymki, przejście przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra i zyskanie odpustu jubileuszowego. Tygodniowy pobyt młodzieży w Wiecznym Mieście wiąże się także z tym, że trzeba im zagospodarować tak zwany czas wolny, czyli całe siedem dni” – mówi Radiu Watykańskiemu bp Suchodolski. Jest on przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP, a w latach 1996-2016 był dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, koordynując pobyt Polaków na dziewięciu spotkaniach z trzema papieżami, w tym na Wielkim jubileuszu Odkupienia, jaki miał miejsce w Rzymie w 2000 roku. „Takie jubileusze zwyczajne są co 25 lat, więc dla tego pokolenia młodych ludzi, to jedyna szansa, żeby przyjechać, przeżyć to. I zdobywszy to doświadczenie duchowe dla siebie, potem opowiadać o tym swoim dzieciom i swoim wnukom aż do kolejnego Jubileuszu” – zauważa bp Suchodolski.

Rzymska „Casa Polonia”

Biskup pomocniczy diecezji siedleckiej podkreśla, że w Rzymie powstanie „Polski Dom”, który będzie głównym miejscem spotkań dla polskiej młodzieży. „Nie pretendujemy do tego, żeby skraść młodym czas całego tego wydarzenia. Chcemy im jednak zaproponować cztery dni spędzone razem w tak zwanym ‘Polskim Rzymie’, który będzie się mieścił w Salezjańskim Instytucie Teresa Gerini, blisko stacji metra Rebibia. Jest to piękne miejsce, w którym salezjanie bardzo chętnie nas przyjmą. Będziemy tam mieli koncerty, świadectwa, a także codzienną Eucharystię. Stamtąd wyruszymy na Tor Vergata na spotkanie z młodymi całego świata” – podkreśla bp Suchodolski. Jak zauważa, planowane inicjatywy realizowane są we współpracy z Dykasterią ds. Ewangelizacji i wpisują się w cykl wydarzeń organizowanych z okazji Jubileuszu Młodych przez Stolicę Apostolską: „Ci, którzy byli na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, z pewnością pamiętają, jak tam na stadionie zrobiliśmy ’Polską Lizbonę’. To będzie ten sam duch, ten sam klimat i myślę, że nawet wielu artystów będzie tych samych”.

W tym miejscu w Rzymie powstanie „Polski Dom”, który będzie głównym miejscem spotkań dla polskiej młodzieży

Odkryć dar jubileuszowego odpustu

Bp Suchodolski podkreśla, że wakacyjne spotkanie młodych w Rzymie będzie miało wyjątkowy charakter ze względu na trwający Rok Święty i związaną z nim łaskę odpustu. „Przede wszystkim musimy być świadomi tego, czy chcemy zyskać największy dar Bożego miłosierdzia, jaki tylko możemy od Jezusa osiągnąć. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tym darem jest przebaczenie nam naszych grzechów. I to jest podstawa. Niewielu pewnie dzisiaj sobie jednak uświadamia, że obok winy zaciąganej przy każdym naszym grzechu, jest jeszcze tak zwana kara. Kara doczesna, której sakrament pokuty nam nie odpuszcza. Sakrament pokuty gładzi tylko grzech, co do winy moralnej, ale kara zostaje do odpokutowania. I jeśli tej kary nie odpokutujemy tu na ziemi, to czeka nas czyściec. Natomiast dar odpustu, także odpustu jubileuszowego, to jest właśnie darowanie nam kary doczesnej za grzech, który mamy już odpuszczony wcześniej co do winy. Czyli tak naprawdę, by zyskać odpust zupełny, musimy spełnić warunek spowiedzi sakramentalnej, bycia w łasce uświęcającej. To jest pierwszy warunek. Drugi – przyjęcie Komunii Świętej w celu zyskania odpustu. Wewnętrzne wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i wezwanie imienia Maryi” – tłumaczy bp Suchodolski. Wskazuje, że właśnie ten dar organizatorzy spotkania chcą dać młodym i im go zaproponować.

„Chcemy przygotować ich przez formację, przez katechezy, żeby przyjechali tutaj i nie tylko wypowiadali się w strefie pojednania, ale otrzymali także darowanie kar doczesnych, które można zyskać dla siebie jako osoby żyjącej, ale możemy też ten dar odpustu każdego dnia ofiarować za osobę zmarłą, której dusza przebywa w czyśćcu. Myślę, że kapłani będą w Roku Świętym bardzo mocno obecni w konfesjonałach i też będą przygotowywali do przyjęcia tego jubileuszowego daru odpustu” – podkreśla bp Suchodolski.

Doświadczyć młodego Kościoła

Biskup pomocniczy diecezji siedleckiej wyznaje, że liczy na liczną obecność polskiej młodzieży. „Choć wiemy, jak polskie społeczeństwo się teraz mocno laicyzuje i jak wielu młodych także przeżywa kryzys wiary, i bardziej chyba wiary w Kościół, niż wiary w Jezusa, to chcemy wam tutaj powiedzieć: ‘Tu jest Jezus, tu Jezus czeka na was, tutaj Jezus chce się z wami spotkać i tu będzie to nowe oblicze Kościoła, młode oblicze Kościoła, które będzie na pewno w ‘Casa Polonia’ widoczne” – mówi bp Suchodolski, zapraszając polską młodzież do przeżycia wspólnoty w młodym Kościele. Wyznaje, że bardzo by chciał, żeby polska młodzież przyjechała i zobaczyła, jak wygląda młody Kościół na całym świecie: „Gdzie nie ma nawet takiego antyklerykalizmu, gdzie nie ma takich zarzutów wobec duchowieństwa, wobec Kościoła, gdzie młodzież naprawdę cieszy się wiarą w Jezusa i tym, że są członkami żywego Ciała Jezusowego, czyli wspólnoty kościelnej. I tego powinniśmy się uczyć, żeby naładować akumulatory”.

Polską młodzież ugoszczą w Rzymie salezjanie