„Oczy Etiopii” – polski projekt, który odmienia życie

Kobieta z Etiopii czyta ulotkę poświęconą chorobie oczu - jaglicy (AFP or licensors)

Niewidomi w Etiopii odzyskują wzrok dzięki niezwykłemu projektowi „Oczy Etiopii”. Od 2011 roku zespół lekarzy i wolontariuszy, kierowany przez Stanisława Kotlarczyka, przeprowadził ponad 4000 operacji. „Pracujemy w miejscach, gdzie dostęp do lekarzy i medycyny jest bardzo trudny” – powiedział Radiu Watykańskiemu lider projektu.

Łukasz Wacławek



„Oczy Etiopii” to projekt, który powstał z potrzeby serca. „Operujemy niewidomych, głównie zaćmę, ale również inne choroby, jak jaglica, która w Polsce już nie występuje” – wyjaśnia Radiu Watykańskiemu Stanisław Kotlarczyk. To właśnie on, zafascynowany Etiopią, rozpoczął tę misję.



Medycy pracują w miejscach, gdzie dostęp do opieki medycznej jest niemal zerowy. „Większość leków kupujemy w Etiopii, bo tak jest taniej i łatwiej, ale zdarza się, że sprzęt specjalistyczny przywozimy z Polski” – dodaje lider projektu.



Jak zaznaczył Kotlarczyk, fundacja daje formalne wsparcie – pozwolenia na pracę, kontakty z urzędami czy firmami. „Papier i pieczątka wiele zmieniają” – przyznaje rozmówca Vatican News.



Zdaniem ks. Macieja Gieruli, prezesa Pro Spe, ten projekt idealnie wpisuje się w misję fundacji. „Oczy Etiopii to projekt, a nie fundacja. Potrzebne są narzędzia administracyjne, formalne i fundraisingowe, jakie posiadamy. Liderem pozostaje pan Stanisław i chwała mu za to” – podkreślał kapłan.

Zespół lekarzy, w tym specjaliści z Polski, wykonuje operacje w trudnych warunkach. „Od 4 lat współpracuję z polskimi okulistami, ale w projekt zaangażowani są też Etiopczycy. Wcześniej operacje przeprowadzaliśmy tylko z teamem etiopskim” – powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim Stanisław Kotlarczyk.



Najczęstszą procedurą jest usunięcie zaćmy, która w krajach takich jak Etiopia jest jedną z głównych przyczyn ślepoty. Dzięki nowoczesnym technikom i wysiłkom zespołu wiele osób odzyskało możliwość normalnego życia.



Kolejna misja planowana jest na maj. „To nasza tradycja, choć musimy uwzględniać kalendarz Kościoła etiopskiego. Wielkanoc może pokrzyżować plany, bo w czasie świąt pacjenci nie przychodzą do szpitali” – tłumaczy Kotlarczyk.

Projekt można wspierać, dokonując wpłat na konto fundacji Pro Spe z dopiskiem „Oczy Etiopii”. Istnieje również możliwość Adopcji Serca – finansowej opieki nad etiopskim dzieckiem.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia Rzeszów)