Nuncjusz w Sudanie Południowym: pomimo dramatów, mieszkańcy nie tracą wiary i nadziei

W jednym z najuboższych regionów świata, diecezji Malakal w Sudanie Południowym, przebywał w czasie Bożego Narodzenia nuncjusz apostolski w tym kraju arcybiskup Séamus Patrick Horgan. Wśród dramatów miejscowej ludności dostrzegł silną wiarę. „Ludzie przeżywają dramaty rozdzierające serce, ale także świadczą o wierze, wytrwałości i zaufaniu pomimo tragedii” - powiedział nuncjusz.

Francesca Sabatinelli - Vatican News

Nadzieja pośród dramatów

Abp Séamus Patrick Horgan przebywał w diecezji Malakal na północy Sudanu Południowego od 23 do 27 grudnia. To region graniczący z Sudanem, zaliczany do najuboższych na świecie, zniszczony przez wojnę domową, zakończoną w 2020 roku, a obecnie stojący przed wyzwaniem przybywania setek tysięcy uchodźców z Sudanu, uciekających przed konfliktami w tym kraju.

Dołączają oni do dziesiątek tysięcy przesiedleńców, którzy od lat tam już mieszkają w bardzo trudnych warunkach, a dodatkowo to region często nawiedzany niszczycielskimi powodziami.

„Jest to miejsce, które cierpi z powodu tragedii rozgrywającej się w Sudanie. Dlatego natychmiast przyjąłem zaproszenie biskupa (Stephena Nyodho Adora Majwoka - red.) również po to, aby przybliżyć postać Franciszka” - powiedział Vatican News abp Horgan.

W trakcie pobytu nuncjusz uczestniczył w bożonarodzeniowej Mszy świętej odprawionej w kaplicy obozu dla uchodźców położonego pięć kilometrów od miasta, zarządzanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a następnie udał się na uroczystość do katedry w Malakal, również zatłoczonej przez wiernych. Mocno wybrzmiało przesłanie proroka Izajasza, które mówi o odbudowie miasta Jerozolimy, niosące nadzieję na odbudowę Malakal.

26 grudnia, w dniu św. Szczepana, odbyła się ona w parafii Kodok, również w stanie federalnym Górny Nil, na zachodnim brzegu Nilu Białego.

Nieustanna pomoc

„Sudan Południowy to kraj, w którym rozgrywa się rozdzierający serce dramat - mówi abp Horgan - ale są tam także wspaniałe przykłady wiary, wytrwałości i zaufania pomimo tragedii.”

Aktywnie działa tam lokalny Kościół, zwłaszcza Caritas prowadzony przez włoską siostrę Elenę Balatti. Wielu misjonarzy nawet w okresie wojny pozostali na swoich stanowiskach i nadal tam są. Ich praca - obok działań ONZ - stanowi ogromne wsparcie dla ludności, zwłaszcza w zakresie pomocy żywnościowej.

Zaangażowanie zakonników i zakonnic, misjonarzy i misjonarek, wyraża się także w prowadzeniu szkół.

Silne przesłanie wiary

Według nuncjusza mieszkańcy Sudanu Południowego, najmłodszego narodu na świecie wykazują się wielką wytrzymałością i odpornością, pomimo wielu lat prób. Podczas uroczystości są przepełnieniu duchem radości, pomimo doświadczania bardzo poważnego kryzysu gospodarczego, wyczerpania wojną w Sudanie, która wstrzymała eksport ropy naftowej. Ludzie w regionie Malakal nie mają pieniędzy, nie mają dochodów, mają natomiast wielką wiarę, która jest widoczna zwłaszcza w takich chwilach jak Boże Narodzenie.

Świat, zajęty innymi konfliktami, nie zwraca dziś uwagi na Sudan Południowy, stąd istotne jest znaczenie wysiłków lokalnego Kościoła, w tym przypadku diecezji Malakal.

Zaangażowanie Stolicy Apostolskiej

Stąd m.in. wizyta nuncjusza apostolskiego w okresie Bożego Narodzenia, która przypadła niecałe dwa lata po podróży papieża Franciszka do Sudanu Południowego. Kraj w ostatnich latach kilkakrotnie gościł również watykańskiego Sekretarza Stanu, kard. Pietro Parolina, oraz prefekta Dykasterii ds. Służby na rzecz Integralnego Rozwoju Człowieka, kard. Michaela Czernego.

Nuncjusz zaświadcza, że słowo Papieża wciąż jest tam żywe, Jest to fundamentalny czynnik dla pracy nuncjatury, „która w ten sposób będzie mogła wykorzystać wpływ, jaki wizyta papieża wywarła i nadal wywiera na utrzymanie pokoju, a przede wszystkim na rozwój przyszłości tego kraju i rozwój jego Kościoła”.