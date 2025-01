Nowa produkcja twórców filmu „Nieplanowane” przyjęta w Polsce z uznaniem

Pod koniec ubiegłego roku, 27 grudnia w polskich kinach odbyła się premiera filmu „Złowrogi”, który cieszy się uznaniem widowni w USA i nie tylko. To najnowszy film twórców głośnych produkcji „Nieplanowane” i „Bóg nie umarł”, inspirowany książką „Listy starego diabła do młodego” C.S. Lewisa.

Vatican News

W rozmowie z portalem wawa.info, Przemysław Wręźlewicz, dystrybutor „Złowrogiego”, wskazał, że produkcja przybrała formę thrillera, dość nietypową dla filmów z wartościami. „Film przedstawia, co by było, gdyby człowiek dostał szansę rozmowy z demonem. To opowieść o jego planach i metodach, które stosuje wobec nas” - podkreślił Wręźlewicz.

„W naszym filmie pokazujemy, że wiele złych decyzji jest efektem manipulacji złego ducha, który zrobi wszystko, by wciągnąć człowieka do piekła” - mówili reżyserzy Chuck Konzelman i Cary Solomon w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego”.

Kadr z filmu „Złowrogi”

Wiele pozytywnych opinii

„Mądra teologiczna dysputa o światłości i ciemności” - to jedna z pierwszych recenzji po polskiej premierze „Złowrogiego”. Marcin Pietrzyk z Filmwebu ocenił: „To prawda: ten film jest toporną propagandą, co nie zmienia faktu, że starcie dwójki bohaterów ogląda się z ciekawością”. Z kolei Łukasz Adamski (Interia.pl) zaznaczył: „Bardzo solidny horror zrobiony z chrześcijańskiej perspektywy. Mądra teologiczna dysputa o światłości i ciemności bez lukru i infantylizmu christian movies”.

Liczne sukcesy

Jeszcze przed oficjalną polską premierą, na początku grudnia podczas 39. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Maksymiliany, thriller „Złowrogi” zdobył nagrodę w kategorii film fabularny. Poza tym produkcja w 2023 roku została nominowana do prestiżowych Golden Trailer Awards w kategorii „Najlepszy Niezależny Zwiastun”. Film zdobył aż 96 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Doceniono również kunszt aktorski Seana Patricka Flanery’ego. Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada Rafael Film.

Kadr z filmu „Złowrogi”

Kurs „Stań i Walcz”

Premiera filmu „Złowrogi” stała się inspiracją do stworzenia kursu online „Stań i Walcz”, inspirowany jego przesłaniem. Opracował go Mariusz Marcinkowski we współpracy ze wspólnotą Droga Odważnych. Jak wskazał Marcinkowski, „w naszej codzienności toczy się duchowa walka, o której często nie zdajemy sobie sprawy. Codzienne wybory i decyzje wpływają na nasze życie nie tylko tu, na ziemi, ale i w wieczności. W genialny sposób możemy to zobaczyć w filmie «Złowrogi». Celem kursu jest wsparcie Cię w Twojej drodze duchowej”.

