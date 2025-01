Jan Paweł II i Robert Schuman – patroni Europy na wyjątkowej wystawie

Święty papież z Polski i bliski wyniesienia na ołtarze francuski polityk na jednej wystawie. Jan Paweł II i Robert Schuman to bohaterowie ekspozycji zainaugurowanej w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. „Przesłaniem wystawy 'Św. Jan Paweł II i Robert Schuman. Patroni zjednoczonej Europy' jest przywołanie chrześcijańskich korzeni wspólnoty europejskiej” - powiedziała Radiu Watykańskiemu-Vatican News Anna Czajkowska-Sałapat z Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Karol Darmoros

Do tej pory wystawa swej francusko-angielskiej wersji językowej była prezentowana w ubiegłym roku w Brukseli, Luksemburgu i La Salette. Teraz, w wersji polsko-angielskiej, trafiła do warszawskiego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego znajdującego się na kopule Świątyni Opatrzności Bożej. W otwarciu wystawy wzięli udział m. in wiceminister kultury Bożena Żelazowska, arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Jan Paweł II i Robert Schuman na rzecz wspólnej Europy

"Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał konieczność uznania odrębności kultury i tradycji narodów tworzących zjednoczoną Europę. Był przekonany, że wartości chrześcijańskie powinny stanowić fundament europejskiej wspólnoty" – podkreśliła Anna Czajkowska-Sałapat z Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Przed miesiącem w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News wystawę zapowiadał też dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. „Jeśli mamy mówić o przyszłości Europy, to trudno nie mówić o tym, co Jan Paweł II miał na ten temat do powiedzenia” - zaznaczył Piotr Dmitrowicz.

Wystawa ma pokazać wspólnotę idei papieża Polaka i francuskiego polityka. Twórcy wystawy podkreślają, że wizja Europy Roberta Schumana opierała się na zasadach braterstwa, pojednania i przebaczenia. "Jego przesłanie można zawrzeć w myśli, że wartość Europy to Europa wartości" – zauważyła przedstawicielka wadowickiego Muzeum.

Wspólna wizja Europy wartości

Zarówno Jan Paweł II, jak i Robert Schuman doświadczyli dramatu II wojny światowej. Na powojennych zgliszczach Schuman, jako premier i minister spraw zagranicznych Francji, podjął dzieło pojednania narodów. „Dążył do odbudowania braterstwa i wzajemnego przebaczenia. Jego plan stał się fundamentem powstania wspólnoty państw, które dały początek Unii Europejskiej” - przypomina Anna Czajkowska-Sałapat.

Ekspozycja ukazuje zarówno historyczne konteksty działań obu postaci, jak i ich duchowe i ideowe przesłanie, które wciąż pozostaje aktualne. „Zarówno Robert Schuman, jak i św. Jan Paweł II to postaci, które dziś mogą inspirować każdego Europejczyka" – podsumowuje Czajkowska-Sałapat.

Zwiedzający będą mogli zapoznać się z bogatymi materiałami prezentującymi działalność i dziedzictwo Jana Pawła II oraz Roberta Schumana. Wystawa, której kuratorem jest Tomasz Bagiński, będzie dostępna do 8 kwietnia. Została przygotowana w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura inspirująca”.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia w likwidacji)