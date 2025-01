Instytut Yad Vashem otrzyma Nagrodę Orła Jana Karskiego

Komitet Nagrody Orła Jana Karskiego ogłosił, że Yad Vashem, Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, otrzyma doroczną nagrodę za rok 2025. Podkreślono misję Yad Vashem, polegającą na zachowaniu pamięci o Zagładzie Żydów.

Tomasz Zielenkiewicz

Nagroda Orła Jana Karskiego została ustanowiona 5 maja 2000 r. przez prof. Jana Karskiego - kuriera wojennego Rządu RP na uchodźstwie, świadka Holokaustu i Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Na nagrodę składa się dyplom i statuetka orła z brązu na marmurowej podstawie.

Przewodniczący zarządu Yad Vashem Dani Dayan z zadowoleniem przyjął decyzję komitetu, którą ogłoszono w chwili, gdy świat upamiętnia 80. rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. „Yad Vashem jest zaszczycony otrzymaniem tej prestiżowej nagrody. Jan Karski odważnie próbował ujawnić zbrodnie nazistowskie w czasie, gdy one miały miejsce i przekonać światowych przywódców do podjęcia działań. Osiemdziesiąt lat później Yad Vashem niestrudzenie pracuje, aby opowiedzieć prawdę o Holokauście, o okropnościach, które doprowadziły do zamordowania sześciu milionów Żydów, a także obalić chór zaprzeczeń i zniekształceń, aby zapewnić, że historia nigdy się nie powtórzy” - oświadczył.

Komisja przyznająca nagrodę stwierdziła, że wybrała Yad Vashem za „dawanie świadectwa, że dobro pamięci zawsze zwycięża zło śmierci”.

Jako kurier Polskiego Państwa Podziemnego Jan Karski relacjonował aliantom sytuację w okupowanej Polsce, w tym zbrodnie Holokaustu. W 1942 r. zdobył informacje o niemieckich obozach zagłady, odwiedził warszawskie getto i obóz przejściowy w Izbicy, które były etapami eksterminacji Żydów. Raporty Karskiego, przekazane rządom aliantów, w tym prezydentowi Franklinowi D. Rooseveltowi, szczegółowo opisywały masowe mordy.

W 1982 r. Yad Vashem uznał Karskiego za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Yad Vashem to izraelskie muzeum i instytut pamięci poświęcony ofiarom Holokaustu oraz bohaterom, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Znajduje się w Jerozolimie. Instytucja dokumentuje historię Zagłady, upamiętnia ofiary i honoruje Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jest ważnym centrum badań, edukacji i pamięci o Holokauście.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)