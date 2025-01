Minister ds. równości Aurore Bergé i minister edukacji Élisabeth Borne (AFP or licensors)

Francja: edukacja seksualna to kompetencje rodziców, a nie państwa

Organizacje rodzinne oraz szkolnictwo katolickie we Francji protestują przeciwko programowi wychowania seksualnego. Od nowego roku szkolnego ma on obowiązywać we wszystkich placówkach oświatowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Tymczasem francuskie prawo zobowiązuje państwo do poszanowania działań wychowawczych rodzin, a Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wymaga od państwa poszanowania prymatu rodziców w sprawach wychowawczych – przypomina sekretarz generalny Edukacji Katolickiej

Krzysztof Bronk - Watykan Kontrowersyjny program nauczania na temat związków i seksualności został przedstawiony w marcu ubiegłego roku i, jak przypomina dziennik La Croix – od razu spotkał się z ostrym sprzeciwem zarówno środowisk rodzinnych, jak i szkolnictwa katolickiego. W ten sposób państwo przywłaszcza sobie obowiązki rodziców w zakresie wychowania dzieci – powiedział Philippe Delorme. Podkreślił, że choć ministerstwo edukacji usunęło samo pojęcie gender, to jednak cały program jest głęboko przeniknięty tą ideologią. „Bardzo mocno rozróżnia on płeć biologiczną i tożsamość płciową, sugerując, że praktycznie nie ma między nimi żadnego związku" – zauważył Delorme. Wyraził on również ubolewanie, że w obecnej sytuacji politycznej nie ma dziś we Francji przestrzeni do spokojnej debaty na ten temat, bo każdy, to nie zgadza się z jedynym dozwolonym punktem widzenia, naraża się tym samym na etykietkę reakcjonisty.