Bóg chce, abym wierzył – Dzień Judaizmu na KUL

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbył się XXVIII Dzień Judaizmu w Archidiecezji Lubelskiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele środowisk katolickich i judaizmu, w tym z USA, do których, za pośrednictwem listu zwrócił się rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski. „Wyzwolenie, wolność i sprawiedliwość to wartości, wzywające nas do dialogu, wzajemnego szacunku oraz wspólnego działania na rzecz lepszego świata, zgodnego z Bożym zamysłem" – napisał rektor.

Rektor KUL zaznaczył, że uniwersytet jako przestrzeń dialogu i wymiany myśli, jest szczególnie zobowiązany do wspierania i promowania idei porozumienia między religiami i narodami. „Fakt, że spotkanie gromadzi przedstawicieli z różnych stron świata, podkreśla jego międzynarodowy wymiar i wyjątkową wartość” – podkreślił ks. prof. Kalinowski.

Stąd też obecność i gościnny wykład prof. Roberta S. Schine, kierownika studiów żydowskich w Middlebury College. „Nie bez znaczenia jest fakt, że obchody te odbywają się pod auspicjami Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego Archidiecezji Lubelskiej oraz Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Heschela, nazwanego tak na cześć rabina i profesora Abrahama Joshuy Heschela, którego rodowe korzenie znajdują się właśnie tutaj, niedaleko Lublina. Pochodził on bowiem z chasydzkiej dynastii Apter Rav – Apter, to nazwa miasta Opatów w języku jidysz. Rabin Heschel starał się otworzyć bramy porozumienia między chrześcijanami i Żydami” – mówił prof. Schine.

Metropolita lubelski, Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik, otwierając spotkanie podkreślił znaczenie dialogu międzyreligijnego. „Zrozumienie judaizmu jest kluczowe, by poznać dogłębnie Biblię. O ten dialog postulował św. Jan Paweł II. My jesteśmy kontynuatorami jego działań” – wskazał metropolita lubelski.

Przesłanie na tegoroczny Dzień Judaizmu przekazała prof. Susannah Heschel, córka patrona Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela: „Cieszę się, że mogę się z Wami połączyć w tym Roku Jubileuszowym – w czasie szczególnego duchowego przebudzenia. To czas odłożenia na bok naszych codziennych trudów, byśmy mogli wzbudzać empatię między sobą, do siebie samych i do tego co wokół nas”.

Z kolei dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL ks. prof. Mirosław Wróbel nawiązał do hasła tegorocznego XXVIII Dnia Judaizmu. Słowa „Obwieścicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców” (Kpł 25, 10a) mają związek z duchowym aspektem czasu jubileuszowego. „Chodzi o to, by był on pełen łaski i nadziei, by był przeżywany odpowiedzialnie. Zewnętrzne przepisy i świętowanie nie mają sensu jeśli nie towarzyszy temu wewnętrzna przemiana” – podkreślił ks. prof. Mirosław Wróbel.

O znakach nadziei i bulli wydanej przed rozpoczęciem roku jubileuszowego przez papieża Franciszka mówiła Współprzewodnicząca Polskiej Rady Chrześcijan s. dr Katarzyna Kowalska NDS (Notre Dame de Sion). „Przed rozpoczęciem Roku Jubileuszowego ogłaszana jest przez papieża bulla. Taki dokument został wydany 9 maja 2024 pod nazwą ‘Spes non confundit’, co znaczy ‘Nadzieja zawieść nie może’. To tutaj papież Franciszek podkreśla iż to nadzieja będzie tematem towarzyszącym wszystkim wydarzeniom. Bo ten rok ma stać się czasem nadziei” – zaznaczyła s. dr Kowalska.

Obchody dnia Judaizmu zakończyły modlitwa kantora Symchy Kellera oraz akatyst – uroczysty hymn o umocnienie darów Ducha Świętego, wykonany przez artystów: Ewę i Martynę Sykulskie i Marcina Ramfelda.

Za organizację wydarzenia odpowiadały: Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela oraz Archidiecezjalne Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce ustanowiła w 1997 r. Konferencja Episkopatu Polski. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Centralne obchody odbywały się w tym roku we Wrocławiu.

