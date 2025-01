ŚWIAT Ukraina

Abp Szewczuk: Kościół jest blisko jeńców wojennych i ich rodzin

Za każdym razem, gdy uwalniani są z niewoli nasi obrońcy, gdy widzimy łzy radości na twarzach ich dzieci, matek i żon, czujemy, że łaska Ducha Świętego wlewa się w rany naszego narodu – powiedział abp Światosław Szewczuk w cotygodniowym orędziu wojennym. Tym razem nawiązał on do niedawnej wymiany jeńców wojennych, w ramach której uwolniono 25 Ukraińców. „Dziękujemy naszym obrońcom za ich heroiczne świadectwo miłości do Ojczyzny, nawet w rosyjskich katowniach” – powiedział abp Szewczuk.

Krzysztof Bronk - Watykan Podkreślił on, że Kościół czuje się zobowiązany do okazywania bliskości jeńcom wojennym i wspierania członków ich rodzin. Często widzimy ich stojących w milczeniu przed budynkami rządowymi, widzimy jak cierpią, bo nie mają informacji o swych krewnych albo nie poświęca się im należytej uwagi – mówił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Podkreślił, że Kościół jest zawsze blisko nich. „Tam, w zimnie, słuchamy ich historii, modlimy się z nimi, wspieramy ich i staramy się być rzecznikami ich bólu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby na szczeblu dyplomatycznym zapewnić uwolnienie naszych bohaterów" – dodał abp Szewczuk. Przypomniał, że niedawno również Papież Franciszek przyjął delegację krewnych ukraińskich jeńców wojennych. Zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego przypomniał też o trwającym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ekumeniczne nabożeństwo odbyło się w patriarchalnej katedrze tego Kościoła. „Wspólnie stanęliśmy przed obliczem Boga i poprosiliśmy o łaskę Ducha Świętego, aby uleczył rany podziałów, które pojawiły się między chrześcijanami na przestrzeni tysiąclecia. Ale czujemy dziś w Ukrainie, że kwestia jedności chrześcijan ma nie tylko wymiar duchowy. Pokój i harmonia między chrześcijanami jest kluczem do stabilności narodu ukraińskiego" – powiedział abp Szewczuk. „Niech Bóg błogosławi Ukrainę! – modlił się na zakończenie arcybiskup większy. - Niech Bóg błogosławi naszych mężczyzn i kobiety na pierwszej linii frontu! Boże, pomóż nam uwolnić wszystkich więźniów, odnaleźć zaginionych i wyzwolić naszych ludzi, którzy znajdują się na okupowanych terytoriach! Boże, pomóż nam uleczyć traumę wojny, sprowadzić z powrotem tych, którzy są rozproszeni! Boże, pomóż nam odbudować wszystko, co zostało zniszczone!"

