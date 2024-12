Zdigitalizowany Tygodnik „Niedziela” dostępny dla każdego

Tygodnik Katolicki „Niedziela” jest żywym świadectwem wiary, które teraz można odczytać na nowo, a to dzięki zakończeniu kolejnego etapu digitalizacji archiwalnych numerów tygodnika.

Tadeusz M. Krasnawski

Dawne gazety mają nie tylko pewien sentymentalny urok, doceniany przez koneserów, ale też wymiar praktyczny – są kopalnią wiedzy o tym, czym żyliśmy przed laty i jak wówczas wyglądał świat. „Niedziela” – jako jedno z najstarszych pism katolickich w Polsce – jest właśnie takim namacalnym świadectwem historii Kościoła i ojczyzny, które wiarygodnie ukazuje świat takim, jakim był przed laty. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejne roczniki tygodnika są digitalizowane i bezpłatnie udostępniane w internecie. W łatwy sposób mogą do nich dotrzeć naukowcy, dziennikarze, studenci, duszpasterze oraz zwykli czytelnicy. Wszystkie zdigitalizowane zasoby dostępne są na stronie: niedzielaonline.pl .

Siła duchowa

Podczas jednej z konferencji poświęconych cyfryzacji zasobów „Niedzieli” abp Wacław Depo podkreślił: „Cyprian Kamil Norwid powiedział, że historia to jest nie tylko zapis faktów, które się działy, ale to też siła duchowa, którą się zdobywa na kolanach. W blisko 100-letniej historii pisma to zadanie chcemy jak najlepiej wypełniać”. Efektem tej zapowiedzi jest oddanie czytelnikom kolejnych zdigitalizowanych numerów „Niedzieli”. Projekt digitalizacji został podzielony na trzy etapy. W pierwszym udostępniono aż dwanaście roczników tygodnika, obejmujących lata 1981-92. Kolejny etap projektu obejmował digitalizację prawie 25 tys. stron z lat 1993 – 2006. Realizacja tego przedsięwzięcia zakończyła się w 2023 r. Obecnie na finiszu znajduje się trzeci etap projektu, w którego ramach udostępnione zostały już wydania edycji diecezjalnych dołączanych do numerów „Niedzieli” ogólnopolskiej z: Gniezna, Łodzi, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, Podlasia, Torunia. Obejmują one lata 1993 – 2006. A już wkrótce dostępne będą także wersje cyfrowe edycji z: Przemyśla, Rzeszowa, Łowicza oraz Warszawy – co też będzie stanowić zamknięcie realizacji trzeciego etapu digitalizacji.

Potrzeba chwili

Dlaczego archiwalne numery „Niedzieli” są cyfryzowane? Nieco światła rzuca na to przedsięwzięcie prof. Jacek Kurzępa, socjolog, który uważa, że „Niedziela” pełni bardzo ważną funkcję kulturotwórczą i tożsamościową w dialogu ze współczesnym pokoleniem Polaków. Dlatego szerszy dostęp do archiwaliów tygodnika może wspomóc budowanie tożsamości narodowej i być inspiracją do wzmożonego wysiłku w kształtowaniu katolickiej duchowości. Szczególnie obecnie, gdy jesteśmy w stanie swoistej kulturowej zimnej wojny, w której jedna ze stron tego cywilizacyjnego konfliktu dąży do zrelatywizowania wszystkiego, zwłaszcza prawd obiektywnych, ważne jest, by zachować punkt odniesienia do tego, co nas konstytuuje. Ksiądz prof. dr hab. Mirosław Sitarz w czasie konferencji podsumowującej jeden z etapów digitalizacji „Niedzieli” zauważył: – W świecie, w którym panuje ogromna inflacja słowa, inflacja prawdy, inflacja prawa, gdzie rozkodowano zarówno godność człowieka, rodzinę, jak i synodalność, kolegialność, trzeba wrócić do pierwotnych, jasnych zasad i w sposób pozytywny je przedstawiać, tak aby człowieka współczesnego nie tylko rzetelnie informować, ale i wszechstronnie formować.

Z tej racji na wydawcy „Niedzieli” ciąży duża odpowiedzialność, by budujące treści zawarte w tygodniku zostały szeroko udostępnione, czego owoce są już na stronie: niedzielaonline.pl . Ks. dr Mariusz Bakalarz, prezes Zarządu Instytutu NIEDZIELA, stwierdził: – Digitalizacja całego, prawie stuletniego dziedzictwa „Niedzieli” jest szansą na to, by dotrzeć do szerszego grona odbiorców.