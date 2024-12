12. edycja akcji „Paczuszka dla maluszka”

1 grudnia, po raz 12. ruszyła ogólnopolska świąteczna akcja „Paczuszka dla maluszka”, organizowana przez Fundację Małych Stópek. Aktualnie poszukiwani są koordynatorzy, którzy w swoich środowiskach przygotują zbiórkę świątecznych darów dla najmłodszych.

Vatican News

„Paczuszka dla maluszka” to bożonarodzeniowa akcja, do której od 2013 r. zaprasza Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są instytucje takie jak: domy dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja a także ośrodki opieki nad osobami z niepełnosprawnością czy dziecięce oddziały szpitalne. „Ponadto owoce zbiórki trafiają również do mam w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących narodzin dzieciątka oraz podopiecznych naszej organizacji, których maluchy już pojawiły się na świecie” – informuje Fundacja Małych Stópek.

„Ta inicjatywa, znana coraz szerzej w naszym kraju, ukazuje właściwe obecnym czasom oblicze obrońców życia. Człowiek pro-life ma być dziś opiekunem, niosąc wsparcie i potrzebną pomoc dla kobiety i jej dziecka” – mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.

Organizatorzy poszukują aktualnie koordynatorów, którzy przygotują zbiórkę świątecznych darów dla najmłodszych w swoich środowiskach. Szczegóły i formularz kontaktowy dostępne na stronie: www.paczuszkadlamaluszka.pl. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu 1613 koordynatorów paczuszki powędrowały do 367 placówek pomocowych.

W ramach „Paczuszki dla maluszka” zbierane są artykuły higieniczne takie jak: proszki i płyny do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy, mydła. Tylko w ubiegłym roku zebrano dary o wartości blisko 14 milionów złotych. Akcja jest organizowana w szkołach, zakładach pracy lub usługowych, parafiach; można ją też przeprowadzić w swojej rodzinie czy wspólnocie – zarówno na żywo, jak i wirtualnie.

Symbolem akcji od samego początku jest specjalna „paczuszkowa” bombka, którą można zabrać z choinki w miejscach organizowania akcji (lista miejsc dostępna na www.paczuszkadlamaluszka.pl), a pod choinką zostawić skompletowany prezent. Można także przygotować swoją własną paczuszkę i przesłać ją bezpośrednio na adres siedziby Fundacji Małych Stópek (ul. Świętego Ducha 9, 70-205 Szczecin), która przekaże ją najbardziej potrzebującym podopiecznym. W ramach akcji można również złożyć darowiznę wpisując w przelewie tytuł „PACZUSZKA” (nr konta: 13 2030 0045 1110 0000 0231 0120) – przekazane środki pomogą Fundacji przygotować wyprawki dla potrzebujących maleństw i ich mam.

Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 r. w Szczecinie. Początkowo jej głównym celem była organizacja Marszu dla Życia w Szczecinie oraz promocja duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obecnie działania Fundacji mają znacznie szerszy zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i urodziły swoje dziecko. Działania te, dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg międzynarodowy. Fundacja Małych Stópek należy do Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.