Walka z niedożywieniem w Senegalu: pomoc Fundacji „Redemptoris Missio”

Chociaż trudno w to uwierzyć w Senegalu nadal zdarza się, że dzieci umierają z głodu. Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” kończy modernizację oraz doposażenie Centrum Leczenia Dzieci Niedożywionych i Edukacji Żywieniowej w Velingarze, prowadzonego przez siostry boromeuszki. Projekt zrealizowano w ramach programu Polska Pomoc 2024 Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o łącznej wartości ponad 400 tysięcy złotych.

Tomasz Zielenkiewicz

„Te środki zostały wydane z wielkim i wspaniałym efektem. Możliwy był nie tylko remont i doposażenie centrum, ale też wyjechali tam nasi wolontariusze, którzy są na miejscu. To pielęgniarka i lekarz. Diagnozują, pomagają w leczeniu dzieci, ale też szkołą miejscowy personel” – powiedziała Radiu Watykańskiemu – Vatican News prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” Justyna Janiec-Palczewska.

Region Velingary to jeden z najuboższych obszarów Senegalu, dotknięty problemem braku edukacji prozdrowotnej oraz ograniczonym dostępem do żywności z powodu niskich dochodów mieszkańców. „Jest to dla mnie niepojęte, że w XXI wieku dzieją się takie rzeczy, że nadal dzieci umierają z głodu. Te dzieci, które przeżyją, zostają w szpitalu przez trzy miesiące, aby mogły być leczone. Stopniowo dochodzą do siebie, zaczynają się prawidłowo rozwijać, zaczynają się uśmiechać. W tym czasie ich mamy uczą się jak zadbać o dzieci, jak zbilansować ich dietę, jak przygotować posiłki z tego, co jest dostępne w Senegalu” – dodaje Justyna Janiec-Palczewska.

Centrum Leczenia Dzieci Niedożywionych i Edukacji Żywieniowej w Velingarze powstało ponad 28 lat temu z inicjatywy sióstr boromeuszek. Początkowo był niewielkim, skromnym obiektem, obecnie dysponuje już 48 łóżkami szpitalnymi i 12 stanowiskami intensywnej terapii. Trafiają tam dzieci do 5. roku życia wraz z matkami, wymagające leczenia z powodu niedożywienia. W 2021 roku dzięki środkom z programu Polska Pomoc Rozwojowa Fundacja „Redemptoris Missio” przeprowadziła generalny remont budynków szpitalnych, wyposażając Centrum w nowoczesny sprzęt medyczny. Prace objęły też remont kuchni ze spiżarnią, dostosowując je do najwyższych standardów sanitarnych. Kuchnia służy zarówno przygotowywaniu posiłków dla dzieci, jak i szkoleniom matek z zakresu żywienia niemowląt.

W ramach projektu z Polski na miejsce pojechali lekarz Marcin Orłowski oraz pielęgniarka Sylwia Chodyniak-Samulska, którzy wsparli miejscowy personel i przeprowadzili szkolenia z nowoczesnych metod diagnostycznych.

Według danych WHO z 2018 roku 17% dzieci w Senegalu cierpi na niedożywienie, co powoduje zahamowanie rozwoju psychofizycznego. 10% dzieci poniżej 5. roku życia zmaga się z ostrym niedożywieniem, a 70% z anemią. Niedobory żywieniowe obniżają odporność, narażając dzieci na poważne choroby zakaźne, takie jak malaria czy cholera. Centrum w Velingarze to jedyny ośrodek w promieniu ponad 100 km oferujący kompleksowe leczenie niedożywionych dzieci, w tym diagnostykę obrazową.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)