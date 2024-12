UNICEF: 150 mln dzieci jest „niewidocznych”, ponieważ nie zostały zarejestrowane przy urodzeniu

Tylko połowa dzieci, które przychodzą na świat w Afryce, jest rejestrowana i posiada akt urodzenia. Zwraca na to uwagę Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), przypominając, że aż 150 mln dzieci na świecie jest „niewidocznych”, ponieważ nie zostały zarejestrowane przy urodzeniu. W praktyce oznacza to 2 na 10 dzieci.

Beata Zajączkowska – Watykan

Najnowszy raport pt. „The Right Start in Life: Global levels and trends in birth registration” informuje, że mimo podejmowanych wysiłków problem dzieci, których przyjście na świat nie zostało oficjalnie zarejestrowane, pozostaje ogromnym wyzwaniem. Choć UNICEF odnotowuje, że w 2019 roku zarejestrowano na świecie narodziny 75 proc. dzieci, a w 2023 już 77 proc., to wysiłki w tym kierunku wciąż są niewystarczające.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, który właśnie obchodzi 78-lecie swego istnienia, przypomina, że kolejnym wyzwaniem pozostaje to, iż w wielu krajach narodziny dziecka są wprawdzie odnotowane w odpowiednim urzędzie, ale i tak nie posiada ono aktu urodzenia. Mowa aktualnie o ok. 50 mln dzieci. UNICEF zauważa, że ten niezbędny dokument ma kluczowe znaczenie dla uzyskania obywatelstwa, zapobiegania bezpaństwowości i zapewnienia dzieciom możliwości korzystania z ich praw od urodzenia, w tym prawa do opieki zdrowotnej i edukacji.

„Rejestracja narodzin gwarantuje, że dzieci są natychmiast uznawane przez prawo, zapewniając podstawę do ochrony przed krzywdą i wykorzystywaniem, a także dostęp do podstawowych usług, takich jak szczepionki, opieka medyczna i edukacja” - podkreśla dyrektor generalna UNICEF Catherine Russell. Wskazuje, że kierowana przez nią organizacja znacząco przyczyniła do promowania praw dziecka i w ciągu minionych dekad w tej dziedzinie odnotowano ogromny postęp. Wezwała jednak do zintensyfikowania wysiłków, by każde dziecko zostało zarejestrowane przy urodzeniu.

Według najnowszych danych Ameryka Łacińska i Karaiby osiągnęły 95 proc. rejestracji narodzin, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia 94 proc, a Azja Środkowa i Południowa 78 proc. Afryka Subsaharyjska pozostaje jednak daleko w tyle z 51 proc. zarejestrowanych narodzin, stanowi to połowę niezarejestrowanych dzieci na świecie (90 mln).