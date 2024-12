Spotkanie opłatkowe Polonii w Rzymie

Coroczne spotkanie opłatkowe rzymskiej Polonii – wydarzenie, które od lat łączy tradycję i wspólnotę rzymskiej Polonii w Wiecznym Mieście – odbyło się 22 grudnia o godzinie 10:00 w Kościele i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie.

Michał Kłosowski

Opłatkowe spotkanie polonijne rozpoczęło się o 10:00 Mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Pawła Ptasznika, rektora Kościoła św. Stanisława i ks. Tomasza Jarosza, administratora, po której o godzinie 11:00 w auli Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie, składanie sobie życzeń, a także świętowanie przy tradycyjnych polskich potrawach. Fragment Ewangelii odczytał ks. Tomasz Jarosz, a życzenia zgromadzonym licznie w auli Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM składali także J.E. Ambasador Adam Kwiatkowski oraz konsul Bartosz Skwarczyński.

Polonijne spotkanie opłatkowe w Rzymie (Jan Rzepka)

Polonijna tradycja, która łączy pokolenia

Spotkania opłatkowe w polonijnych wspólnotach mają szczególne znaczenie, przypominając o wspólnych korzeniach i wartościach, które od wieków jednoczą Polaków na całym świecie. Dla rodzin, bliskich i przyjaciół jest to także okazja do międzypokoleniowej integracji – dzieci przygotowują jasełka, młodzież angażuje się w śpiew kolęd, a starsi dzielą się wspomnieniami i doświadczeniem, tworząc pomost między przeszłością a przyszłością. „Spotkanie opłatkowe to wyjątkowy czas, który łączy różne pokolenia w duchu polskiej tradycji i wartości. To edukacja w najczystszym wymiarze, która przypomina, jak ważne jest zachowanie naszej tożsamości narodowej, nawet z dala od ojczyzny” – mówi Joanna Chojnacka, dyrektor Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Rzymie.

Polonijne spotkanie opłatkowe w Rzymie (Jan Rzepka)

Symbol jedności w nowoczesnym świecie

W dobie cyfryzacji i globalizacji polonijne opłatki pozostają świadectwem, że tradycje mogą przetrwać i odnaleźć swoje miejsce w dynamicznie zmieniającym się świecie. „Świąteczne spotkania opłatkowe to niezwykle ważny moment dla naszej wspólnoty, szczególnie tutaj, w sercu Rzymu, gdzie tak wiele pokoleń Polaków pielęgnuje tradycję i wiarę, od tak wielu pokoleń” – mówi ks. Tomasz Jarosz, administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława B. w Rzymie. „To okazja, by nie tylko wspólnie modlić się za ojczyznę, naszych bliskich i wszystkich, którym chcemy podziękować, ale również by poczuć tę wyjątkową więź, która łączy nas wszystkich” — podkreśla ks. Tomasz Jarosz.

Polonijne spotkanie opłatkowe w Rzymie (Jan Rzepka)

W tegorocznym spotkaniu licznie wzięli udział przedstawiciele rzymskiej Polonii, w tym organizacji polonijnych z Rzymu i całych Włoch, pielgrzymi i turyści. „W tym duchu jedności i wspólnoty św. Jan Paweł II co roku przed Wigilią zapraszał rzymską Polonię na opłatkowe spotkanie. Staramy się kontynuować tę tradycję” — konkluduje ks. Paweł Ptasznik.