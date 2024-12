Rzymskie więzienie oczekuje na otwarcie Drzwi Świętych przez Papieża

Nadzieja, to cnota, która w więzieniu jest kultywowana każdego dnia - mówi Teresa Mascolo, dyrektorka kompleksu więziennego Rebibbia Nuovo Complesso w Rzymie, gdzie 26 grudnia Papież Franciszek otworzy Drzwi Święte Roku Jubileuszowego 2025.

Roberta Barbi, Vatican News

Z wielką ekscytacją oczekują na to wielkie wydarzenie dla społeczności więziennej zarówno osadzeni, jak i personel więzienia w rzymskiej Rebibbii, w którym po zamachu na swoje życie papież Jan Paweł II odwiedził zamachowca - Alego Agcę.

Papież Franciszek już w bulli na Rok Juileuszowy „Spes non confudit” zapowiedział, że jedne z Drzwi Świętych tego Jubileuszu zostaną otwarte w rzymskim więzieniu. „Postrzegamy Drzwi Święte jako bramę duchowości i sprawiedliwości” - powiedziała mediom watykańskim dyrektor więzienia Teresa Mascolo. Dodała, że te drzwi stanowią metaforę duchowości i fakt ich umieszczenia w więzieniu podkreśla równą godność wszystkich ludzi.

Nadzieja, która nie zawodzi

Papież Franciszek przybędzie do Rebibbii jako pielgrzym nadziei. Zgodnie z przesłaniem Roku Jubileuszowego, które głosi, że nadzieja nie zawodzi. „Jest ona darem, który popycha nas do działania, a każdy dzień w więzieniu jest cenny, aby ją pielęgnować, ponieważ jest to uczucie, które pozwala nam znaleźć dobro i piękno w innych” - dodaje dyrektorka więzienia.

Wskazując na słowa Franciszka, który mówi o potrzebie budowania mostów łączących więźniów z resztą społeczeństwa, Teresa Mascolo przekonuje, że w takich placówkach potrzebna jest pokora, szacunek dla godności osoby ludzkiej i uwaga na słowa w celu budowy odpowiednich relacji. Kluczowe jest również sprawiedliwe traktowanie wszystkich, które promuje reintegrację. „To również jest podstawowym filarem tego mostu” - dodaje dyrektorka.

W kontekście faktu, że przejście przez Drzwi Święte w Roku Jubileuszowym jest jedną z zasad pozwalających uzyskać odpust zupełny, najwyższą formę chrześcijańskiego przebaczenia, dyrektorka więzienia w Rebibbii dodaje, że według niej sprawiedliwość i przebaczenie to dwie strony tego samego medalu. „Aby osiągnąć pokój i zmniejszyć nierówności, wszyscy musimy żyć zgodnie ze sprawiedliwością, ale aby dojść do przebaczenia, należy zastanowić się nad własnym postępowaniem, zwłaszcza jeśli doprowadziło ono do popełnienia przestępstwa, jak w przypadku więźniów” - mówi.

Jedno z największych więzień

Rebibbia Nuovo Complesso, to jeden z czterech instytutów tworzących rzymskie więzienie Rebibbia. Jest jednym z największych więzień we Włoszech, a jednocześnie jest przepełnione. „Obecnie mamy 1585 więźniów przy pojemności 1170” - mówi Mascolo. „Podczas gdy populacja więźniów rośnie, liczba personelu, zwłaszcza strażników więziennych, maleje” - dodaje i zapewnia, że wszyscy starają się pracować na rzecz „człowieczeństwa i godności osoby”.

Prezent dla papieża i oczekiwania

Dyrektorka ujawnia, że więźniowie przygotowują prezent dla Franciszka. Został on wykonany w warsztacie stolarskim „Metamorfoza”, zajmującym się odzyskiwaniem drewna z barek migrantów.

Sama spodziewa się od Ojca Świętego słów wsparcia. „Z pewnością Papież Franciszek zaoferuje nam słowa bliskości i zrozumienia trudności, które napotykamy w naszym codziennym życiu, ale także doda nam odwagi, a przede wszystkim wskaże nam drogę do docenienia różnorodności, przyjęcia drugiego człowieka i nadziei” - mówi Teresa Mascolo.