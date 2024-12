Siostra Shalini z przedstawicielkami dwóch rodzin przebywającymi w tymczasowej przydrożnej szopie #SistersProject

Pasja i współczucie: inspirująca misja siostry Shalini Mulackal

Podczas studiów mieszkała w slumsach, jest zaangażowana w sprawy ubogich i zabiega o przestrzeganie praw kobiet — siostra Shalini Mulackal, profesor w Vidyajyoti College of Theology w Indiach uczy teologii kontekstualnej w sposób, który jest godny naśladowania. Zabiera swoich studentów do najbiedniejszych dzielnic miasta Delhi, by mogli głębiej zaangażować się we wsparcie najbardziej potrzebujących.

S. Greta Pereira, OCV, Tomasz Zielenkiewicz Siostra Shalini Mulackal od 1999 roku jest profesorem teologii systematycznej w Vidyajyoti, głównym jezuickim kolegium teologicznym w Delhi w Indiach. Podczas studiów magisterskich w tym samym Kolegium mieszkała w slumsach, gdzie żyła i pracowała jej wspólnota. Właśnie to doświadczenie stało się podstawą do konsekwentnego stosowania przez nią kontekstualnej metody teologii. Ta metoda używa zasad z Biblii, ale filtruje je przez pryzmat współczesnych punktów odniesienia. Dlatego siostra zabiera studentów do slumsów, pokazując ludzi żyjących dosłownie na peryferiach, na przykład na wysypisku śmieci. Przez m.in. takie działania siostra stała się inspiracją dla wielu młodych teologów w Indiach. To jednak nie wszystkie aspekty działalności siostry. Wraz ze studentami często uczestniczyła w wiecach protestacyjnych kobiet walczących z przemocą i gwałtami, a także w demonstracjach przesiedleńców i osób dyskryminowanych. W ten sposób okazywała solidarność z grupami, którym odmówiono podstawowych praw człowieka. Siostra Shalini podczas jednego z wieców protestujących kobiet Siostra Shalinni mówi, że jej siłą napędową jako profesora jest „pasja dla Chrystusa i współczucie dla ofiar niesprawiedliwych systemów społecznych". Wierzy, że celem uprawiania teologii jest doprowadzenia do zmian w jednostce oraz w społeczeństwie. Dlatego zależy jej szczególnie, by dostrzegano perspektywę i doświadczenia osób najuboższych. W swoim nauczaniu siostra podkreśla potrzeby odrzuconych i ubogich i zaszczepia tę wrażliwość w swoich uczniach. Jak podkreślała w rozmowie z Vatican News: „Poprzez moje nauczanie, przykłady i interakcje ze studentami miałam nadzieję, że przynajmniej kilku z nich naprawdę zaangażuje się w służbę ubogim". Siostra Shalini, zgromadzenie synodalne, archidiecezja Delhi, czerwiec 2022 Siostra Shalini jest też zaangażowana w propagowanie kobiecej perspektywy w dyscyplinach teologicznych i wszystkich aspektach życia Kościoła. „Nasz obecny system formacji seminaryjnej wymaga zmian" - powiedziała. „Kierownictwo Kościoła odpowiedzialne za formację seminaryjną w Indiach będzie musiało zastanowić się, w jaki sposób można zaangażować więcej kobiet w formację seminaryjną i nauczanie". Siostra zaangażowała się w proces synodalny, zarówno w archidiecezji Delhi, jak i w Konferencji Biskupów Katolickich Indii (CCBI). Gdy powstał raport podsumowujący z różnych diecezji obrządku łacińskiego w Indiach, relacjonowała, że kobiety były poruszone do łez, gdy po raz pierwszy doświadczyły możliwości mówienia bez strachu i bycia wysłuchanymi. Siostra Shalini ze swoją wspólnotą Sióstr w Delhi „Zdecydowanie Kościół pod przewodnictwem papieża Franciszka dokłada wszelkich starań, aby słuchać kobiet i reagować na ich sytuację" - powiedziała s. Shalini. „Na przykład papież Franciszek nie tak dawno mianował trzy kobiety do Dykasterii ds. Biskupów. W 2020 r. powołał sześć kobiet do watykańskiej Rady ds. Gospodarki. Papież Franciszek pozwolił również kobietom głosować na synodzie synodalności" - dodała.

Siostra Shalini jest przekonana, że dziś bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje zaangażowanych zakonnic, które swoim życiem dają świadectwo.