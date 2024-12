Jan Paweł II do przyjaciół z KUL w liście na Boże Narodzenie: przy okazji życzę zdrowia, możliwie rzetelnego

Isiu, Jurku – Jan Paweł II w 1986 roku, uprzedzając Boże Narodzenie, wysyła z Watykanu życzenia do profesorstwa Gałkowskich (KUL), ich dzieci i członków „Świętej Lipki”. Obok przesłania „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”, zamieszcza życzenia zdrowia i zaprasza do Watykanu.

Jerzy i Maria („Isia”) Gałkowscy byli profesorami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Byli też przyjaciółmi Ojca Świętego, Jana Pawła II, który do końca życia pozostał w tej relacji „Wujem”.

Karol Wojtyła jako wykładowca KUL, kierownik Katedry Filozofii, zjednoczył wokół siebie studentów filozofii, filologii polskiej, miłośników teatru. Tak powstała grupa młodych intelektualistów nazywana „Świętymi z Lipki”, która organizowała obozy naukowe na dzisiejszym Pojezierzu Warmińsko-Mazurskim. Młodzi chcieli razem spędzać czas i toczyć poważne dyskusje o filozofii w ujęciu chrześcijańskim. Na wyjazdy zapraszali wybitnych profesorów – tym sposobem trafił do Świętej Lipki, uwielbiany przez studentów, ksiądz profesor Karol Wojtyła.

„Do «Świętej Lipki» należeli historycy, historycy sztuki, socjologowie, psychologowie, przede wszystkim filozofowie, którzy później rozproszyli się po całej Polsce, nigdy jednak nie zaprzestali kontaktu z Wujem, Janem Pawłem II – mówi Monika Stojowska, wicerzeczniczka prasowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która koordynuje projekt związany z popularyzacją życia, myśli i osoby Jana Pawła II. – Wśród dokumentów zgromadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, do jakich dotarliśmy z pracownikami czytelni zbiorów specjalnych, znalazł się między innymi ten list, te życzenia z Watykanu, które na Boże Narodzenie wysłał do swych przyjaciół Jan Paweł II" – dodaje M. Stojowska.

List św. Jana Pawła II do przyjaciół z KUL

W odręcznie podpisanej korespondencji do profesorstwa Gałkowskich Jan Paweł II pamiętał nie tylko o Świętych z Lipki, ale też o ich dzieciach i całych rodzinach. Mówi o nowych formach ewangelizacji dla najmłodszych. „Przesyłam ten opłatek wigilijny z życzeniami dla Was i Waszych Dzieci. Również z życzeniami dla «Świętej Lipki», prosząc o przekazanie ich wszystkim podpisanym. Przy okazji życzę zdrowia, możliwie rzetelnego. Równocześnie składam serdeczne «Bóg zapłać» za obie publikacje. Będziemy się uczyć o «Laborem exercens», a także: jak przekładać katechezy środowe na język dzieci.

Ps. Wspominam Wasze zeszłoroczne odwiedziny ze Stasiem – mam nadzieję, że znów Ktoś zaglądnie” – Wujek.

Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego, państwo Gałkowscy korespondencję z Watykanu przekazali pozostałym członkom „Świętej Lipki”. Datuje się ją na grudzień 1986 roku.

Profesor Jerzy Gałkowski do 2009 r. kierował Katedrą Etyki Społecznej i Politycznej KUL na Wydziale Filozofii KUL. Był członkiem wielu gremiów, m.in. Komitetu Dyrekcyjnego Bureau Internationale Catholique de l‘Enfance, Société Internationale Thomas d’Aquin, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, polskiej sekcji UNESCO, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin) oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Tematyka publikacji i zajęć prof. Gałkowskiego dotyczyła przede wszystkim podstawowych zagadnień etyki i jej historii, filozofii człowieka, filozofii społecznej, filozofii polityki oraz filozofii pracy. Był wybitnym znawcą i kontynuatorem myśli filozoficznej Karola Wojtyły.

Jego żona, prof. Maria Braun-Gałkowska, profesor psychologii, specjalizowała się w zakresie psychologii małżeństwa i rodziny, w tym rodziny dysfunkcjonalnej, a także psychoprofilaktyki i terapii rodzin. Jako jedna z pierwszych naukowców w Polsce prowadziła badania na temat psychologii mediów, zwłaszcza wpływu telewizji na psychikę młodych widzów i wpływu gier komputerowych na młodych użytkowników. W czasie studiów była członkinią nieformalnej grupy młodzieży (tzw. Święta Lipka) prowadzonej przez bp. Karola Wojtyłę, uczestnicząc m.in. w wyjazdach wakacyjnych i spotkaniach formacyjnych. Zmarła 1 grudnia 2023 roku. Prof. Jerzy Gałkowski odszedł w kwietniu 2022 roku. Obydwoje do końca życia gromadzili i przechowywali wszelkie dokumenty, fotografie związane z Karolem Wojtyłą, Janem Pawłem II. Przed śmiercią zadbali o to, by prywatne archiwum trafiło do Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wspomniany w liście Jana Pawła II Staś, to obecnie profesor Stanisław Gałkowski, absolwent filozofii KUL, wykładowca filozofii w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Monika Stojowska / KUL