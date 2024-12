Ghana: osoby konsekrowane walczą z zanieczyszczeniem plastikiem

W tym kraju siostry zakonne i zakonnicy, oprócz pełnienia wielu innych zajęć, znajdują czas, aby pomóc ludziom dostrzec konieczność ochrony Stworzenia, koncentrując się w szczególności na zanieczyszczeniu plastikiem, poważnym problemie zwłaszcza na obszarach podmiejskich.

Siostra Sylvie Lum Cho MSHR

Zanieczyszczenie jest łatwe do zauważenia w Donkorkrom, we wschodnim regionie Ghany, w Afryce Zachodniej. Spacerując po mieście, od progów domów przez ulice po targowiska, można zobaczyć plastikowe torby leżące na ziemi. Mieszkańcy mają zwyczaj pić wodę w plastikowych woreczkach i często natychmiast po spożyciu wody, wyrzucają woreczki na ziemię niezależnie od tego, gdzie są. Nierzadko plastikowe torebki można zobaczyć walające się na placach szkolnych lub kościelnych, pomimo licznych próśb księży i zakonników o zachowanie większej uwagi.

Szkody wywołane zanieczyszczeniem

Bezkrytyczne wyrzucanie plastiku na ziemię ma poważny wpływ na środowisko. Na przykład deszcz odprowadza plastik z ziemi i osadza go w glebie, a często odkrywa się to dopiero wtedy, gdy idzie się orać pod zasiew i znajduje wymarłą glebę, na której nic nie może wykiełkować. Innym problemem wynikającym z zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi jest zatykanie przez nie rynien: kiedy pada deszcz, woda nie może płynąć, co powoduje wycieki i powodzie, prowokując poważne szkody dla społeczności. Co więcej, zanieczyszczenie plastikiem jest szkodliwe nie tylko dla gleby, ale także dla zwierząt, które są częścią Bożego Stworzenia. Niektóre tworzywa sztuczne niesione przez deszcz lub powodzie pozostają zawieszone na trawie i jeśli jakieś zwierzę zje je przez pomyłkę, pada.

Poszukiwacze rozwiązań

Zakonnicy zmobilizowali się w celu uświadomienia społeczności lokalnej na potrzebę ochrony środowiska. Robią to poprzez organizowanie konferencji i innych działań, ale głównie poprzez dawanie przykładu. Starają się przejąć inicjatywę, aby inni poszli w ich ślady. Ich celem jest dbanie o środowisko w ich wspólnotach zakonnych i parafiach, tym samym, kiedy członkowie lokalnej społeczności odwiedzają ich domy, widząc ich działania, podnoszą swą świadomość i mogą podążać za ich przykładem. Osoby konsekrowane są przekonane, że aby walka z zanieczyszczeniem była skuteczna, należy znaleźć alternatywy dla plastiku. Dlatego planują produkować torby na zakupy z naturalnych włókien lub materiałów, które można utylizować, aby były używane świadomie, po to, by nie trzeba było transportować wielu tworzyw sztucznych ze sklepów. Wierzą, że naśladując ich nawyki, ludzie mogą zmienić swoje nastawienie i stać się bardziej świadomi potrzeby ochrony Ziemi.

Procesja osób konsekrowanych i wiernych świeckich wikariatu apostolskiego Donkorkrom

Procesja w intencji ochrony środowiska

W czerwcu ubiegłego roku, osoby konsekrowane i wierni świeccy z wikariatu apostolskiego Donkorkrom przeszli ulicami miasta w procesji, niosąc transparenty i flagi, aby promować ochronę środowiska. Procesję poprowadził o. Bernard Adjei Appiah SVD, przewodniczący Afrykańskiej Unii Zakonników Ghany i administrator katedry św. Franciszka Ksawerego w Donkorkrom. Inicjatywa ta była jednym z działań wspieranych przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonnych Ghany. „Podczas gdy wszyscy jesteśmy w podróży, Bóg dał nam coś bardzo pięknego, czym jest Ziemia. Prosił nas, aby o nią dbać i nie niszczyć jej, nie rujnować” – powiedział o. Bernard na zakończenie procesji. Wezwał również obecnych uczniów, aby uznali za swój obowiązek zebranie całego plastiku w szkole, a przedstawicieli różnych grup kościelnych i instytucji, które niosły plakaty, poprosił, aby zobowiązali się do ochrony Ziemi.

Proces podnoszenia świadomości w toku

Podnoszenie świadomości na temat problemu zanieczyszczenia plastikiem jest procesem ciągłym, jednak już przynosi pewne efekty. Wśród nich jest fakt, że co drugie dziecko w przedszkolu wie, że plastik z opakowań po ciastkach należy wyrzucać do kosza, a nie na podłogę. Nawet dzieci w szkółce niedzielnej wiedzą, że cały plastik, który znajdą na podłodze, musi zostać sprzątnięty. W kolejnym kroku uświadamiającym zakonnicy planują przywozić kosze na śmieci, aby zbierać plastik wzdłuż ulic, po to, by ich przesłanie jeszcze łatwiej dotarło do społeczności.