Doświadczenie siostry Naumann, przewodniczącej Instytutu Katolickiego w Sydney

Przez wieki to głównie mężczyźni zajmowali się naukowo teologią i dominowali w kluczowych strukturach w Kościele, ale kobiety mają do odegrania istotną rolę. Siostra M. Isabell Naumann z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi dzieli się refleksjami na temat swojej drogi jako kobiety pełniącej różne role przywódcze we wspólnocie Kościoła.

Siostra Francine-Marie Cooper ISSM

„Wszyscy moi poprzednicy byli księżmi i biskupami” – wyjaśniła z uśmiechem siostra Naumann, odnosząc się do swojej nominacji na przewodniczącą Instytutu Katolickiego w Sydney, jedynego wydziału kościelnego w Australii, który nadaje papieskie stopnie naukowe z teologii. Wydział został założony w 1954 roku dla Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. Urodzona w Niemczech siostra M. Isabell Naumann, członkini Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, została mianowana przewodniczącą Instytutu Katolickiego w 2018 r. przez abp. Anthony'ego Fishera. Zakonnica pracowała wcześniej przez wiele lat jako wykładowca w tym instytucie w Sydney, ale jej nominacja na rektora była zaskoczeniem. W wywiadzie dla Vatican News siostra M. Isabell powiedziała: „Niewiele kobiet kieruje kościelnymi wydziałami lub uniwersytetami. Nasza uczelnia powstała w 1880 roku, a w 1956 roku stała się wydziałem kościelnym. Byłam pierwszą, która otrzymała to stanowisko”. W październiku 2021 r. siostra M. Isabell została mianowana przez papieża Franciszka członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej (ITC).

Podejmowanie spraw o wielkim znaczeniu dla Kościoła

Zadaniem Międzynarodowej Komisji Teologicznej jest pomoc Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza Dykasterii Nauki Wiary, w badaniu kwestii doktrynalnych o doniosłym znaczeniu. Członkowie komisji są mianowani przez Ojca Świętego na okres pięciu lat na wniosek prefekta dykasterii i po konsultacji z konferencjami episkopatów. Siostra M. Isabell jest jedną z niewielu kobiet należących do komisji. „Jest nas tylko pięć kobiet, a wszyscy razem stanowimy grupę dwudziestu dziewięciu osób” - powiedziała. Jej zdaniem, w takich komisjach jak ITC powinna być większa reprezentatywność kobiet. Byłoby to ważne, „dla komplementarnego myślenia”. „Jest to bardzo ważne, ponieważ mężczyźni i kobiety mogą zajmować się tym samym tematem, ale mając swe różne sposoby podejścia. Według mnie trzeba iść razem, gdy podejmujemy jakiekolwiek kwestie w teologii” - wyjaśniła, wyrażając nadzieję, że w przyszłości w tych komisjach będzie więcej kobiet.

Spotkanie siostry M. Isabell Naumann z Franciszkiem w listopadzie 2017 r.

Kobiecy sposób myślenia i podejścia do tematu

Papież Franciszek często podkreśla znaczenie kobiet i ich rolę w Kościele. W przemówieniu wygłoszonym do Międzynarodowej Komisji Teologicznej, 30 listopada 2023 r., powiedział: „Kobiety mają inną zdolność do refleksji teologicznej niż my, mężczyźni. Kościół jest kobietą. A jeśli nie zrozumiemy, kim jest kobieta lub czym jest teologia kobiety, nigdy nie zrozumiemy, czym jest Kościół”. Papież dodał: „I to jest zadanie, o które was proszę, doprowadźcie do demaskulinizacji Kościoła”. Pracując przez wiele lat w kręgach kościelnych, siostra Isabell zaczęła doceniać wyjątkowy wkład, jaki mogą wnieść kobiety. Maryjny charyzmat wspólnoty Szensztackich Sióstr Maryi kładzie szczególny nacisk na pomoc kobietom w przyjęciu i rozwijaniu ich kobiecej tożsamości, wzbogacając w ten sposób społeczeństwo i Kościół. W swojej pracy edukacyjnej, administracyjnej i badaniach akademickich siostra Isabell widzi konkretny sposób życia charyzmatem swojej wspólnoty i przyczyniania się do wdrażania kobiecego czy maryjnego profilu w Kościele.

Znaczenie kobiet w formacji kapłańskiej

Zanim siostra Isabell została rektorem Instytutu Katolickiego w Sydney, przez jedenaście lat pracowała jako dziekan studiów w seminarium duchownym. „Byłam pierwszą kobietą na stanowisku dziekana w seminarium duchownym (Good Shepherd Seminary w Sydney) w Australii. Zwykle nie była to kobieta” - powiedziała. Następnie mówiła o szczególnym znaczeniu zaangażowania kobiet w formację kapłanów, wyjaśniając, że „kiedy przychodziło do podjęcia decyzji, czy kandydat naprawdę ma powołanie, mężczyźni często podchodzili do tego ze specyficznego punktu widzenia, ale my, kobiety, jesteśmy bardziej relacyjne, mamy inny sposób patrzenia na osobę. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to bardzo zdrowy i właściwy sposób podejmowania decyzji”.

Siostra M. Isabell podsumowała swoje doświadczenie w ten sposób: „Zdałam sobie sprawę, jak ważne jest, aby za każdym razem, gdy zajmujemy się edukacją, czymkolwiek związanym z osobą ludzką, reprezentowany był zarówno męski, jak i kobiecy sposoby myślenia”.