Biskupi UE wzywają nowy reżim w Syrii do odrzucenia ekstremizmu

Komisja Episkopatów Unii Europejskiej COMECE wydała dziś notę w sprawie wydarzeń w Syrii. Biskupi zapewniają, że uważnie monitorują sytuację w tym kraju po obaleniu reżimu Baszara al-Assada. Wzywają nowe władze do odrzucenia ekstremizmu oraz poszanowania mniejszości etnicznych i religijnych.

Krzysztof Bronk - Watykan

Biskupi Unii Europejskiej zapewniają o swojej modlitwie i bliskości z narodem syryjskim, który „rozpoczyna krytyczny rozdział swoich dziejów”. Wyrażają nadzieję na harmonijną i pokojową transformację polityczną w Syrii. Wzywają nowy reżim do uwzględnienia wkładu i unikalnej tożsamości wielu mniejszości etnicznych i religijnych, które wzbogacają ten bliskowschodni kraj.

COMECE apeluje też o ochronę świątyń i miejsc należących do mniejszości, zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej oraz bezpieczny powrót do domów wewnętrznych przesiedleńców. Podkreślają znaczenie pokoju, gościnności i integracji wszystkich mieszkańców Syrii.