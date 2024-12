Ambitne plany Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie z nowymi projektami na nowy rok. Wzbogacenie ekspozycji obrazu van Gogha, kolejne programy dla młodzieży i wspólne inicjatywy z innymi muzeami, to tylko niektóre z nich. „Wychodzimy poza Warszawę i poza granice kraju” – mówi Radiu Watykańskiemu-Vatican News Piotr Dmitrowicz, dyrektor muzeum, mieszczącego się pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej.

Karol Darmoros

W mijającym roku najważniejszym wydarzeniem była wystawa „Historie jednego obrazu”. Można na niej obejrzeć „Wiejskie chaty pośród drzew" Vincenta van Gogha. To jedyny obraz holenderskiego mistrza postimpresjonizmu znajdujący się w polskich zbiorach. Ekspozycja, pierwotnie planowana do 8 grudnia, została przedłużona do 27 kwietnia 2025 roku ze względu na ogromne zainteresowanie.

van Gogh pojedzie dalej

„Udało nam się pozyskać środki, dzięki którym organizujemy dodatkowy element wirtualnej podróży, interaktywne wejście w świat tego obrazu” – wyjaśnia Piotr Dmitrowicz. Jak dodaje, to nie przypadek, że Muzeum wystawia to dzieło. Patroni placówki byli także ludźmi kultury i dlatego pokazanie obrazu van Gogha wpisuje się w uniwersalne wartości dobra i piękna, tak bliskie papieżowi Polakowi i Prymasowi Tysiąclecia. Sama wystawa była również szeroko opisywana w mediach zagranicznych.

Dyrektor placówki zdradza nam, że „Wiejskie chaty pośród drzew", po zakończeniu wystawy w Warszawie, pojadą do Wadowic, gdzie zostaną pokazane w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Współpraca z papieskim muzeum to przykład szerokiej kooperacji, na której zależy instytucji kierowanej przez Piotra Dmitrowicza. „Podkreślam to od kiedy zostałem dyrektorem, że dla nas najważniejsza jest codzienna, organiczna praca, przybliżanie historii życia Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego i na tym budowanie wszystkich wartości, które są fundamentem Muzeum - tolerancja, miłość, przyjaźń, dialog" - podkreśla historyk.

Młodzież i nowe wystawy

Piotr Dmitrowicz zwraca również uwagę na rozwój muzealnych programów edukacyjnych. „Cieszy nas rosnąca liczba młodych ludzi odwiedzających muzeum. W tym roku nasi edukatorzy odwiedzili polskie szkoły na Litwie, opowiadając o naszym języku, historii i tradycji. Ten wątek edukacyjny jest dla nas najważniejszy” – mówi.

Wiadomo już, że w 2025 roku muzeum przygotuje również dwie ważne wystawy. Pierwsza, prezentowana od 30 stycznia, opowie historię Jana Pawła II i Roberta Schumana w kontekście idei zjednoczonej Europy. To wydarzenie wpisuje się również w polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Ekspozycja była wcześniej prezentowana za granicą, między innymi w Luksemburgu. „Jeśli mamy mówić o przyszłości Europy, to trudno nie mówić o tym, co Jan Paweł II miał na ten temat do przekazania” - dodaje Piotr Dmitrowicz.

Druga wystawa, przygotowana wspólnie z Muzeum Dom Rodziny Pileckich, zestawi losy kardynała Stefana Wyszyńskiego i rotmistrza Witolda Pileckiego. „To historia dwóch wybitnych Polaków urodzonych w tym samym roku, których drogi życiowe były odmienne, ale łączyły ich miłość do ojczyzny i zaangażowanie społeczne” – zapowiada dyrektor i przypomina, że ks. Wyszyński i rtm. Pilecki brali udział w Powstaniu Warszawskim.

Ważne rocznice

W 2025 roku Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego świętuje pięciolecie działalności w swej stałej siedzibie. Nadchodzący rok to również 20. rocznica śmierci św. Jana Pawła II i 105. rocznica jego urodzin. „Nie chcemy spłaszczać tych rocznic do jednego dnia, jednej daty. Chcemy żeby miały one szerszy kontekst , na pewno będziemy do tego podchodzili w sposób merytoryczny, też z refleksją co się zmieniło przez 20 lat. Chcemy zaangażować młodych ludzi, opowiadać też o Janie Pawle II w kontekście Roku Jubileuszowego i hasła «Pielgrzymi nadziei»" - zaznacza Piotr Dmitrowicz.

(Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego)

Szef Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zapowiada też dalszy rozwój oddziału tej instytucji na placu Bankowym w Warszawie. W oparciu o badaną kolekcję Porczyńskich sukcesywnie udostępniane będą tam dzieła sztuki.

