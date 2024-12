Abp Tobjie: w Aleppo jest spokojnie, wiemy, że Bóg jest z nami

„Syria sobie poradzi, jesteśmy odpornym narodem, przeszliśmy przez 13 lat wojny domowej, a także trzęsienie ziemi, koronawirusa i głód” – mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim maronicki arcybiskup Aleppo. „Nie chcę powiedzieć, że przywykliśmy do katastrof, ale wiara nas nie opuszcza, jesteśmy pewni, że Bóg jest z nami” – dodał abp Joseph Tobjie.

Vatican News

Przyznaje on, że w Syrii panuje względny spokój po wydarzeniach ostatnich kilkunastu dni, które doprowadziły do upadku Baszara al-Assada. „Jeśli chodzi o bezpieczeństwo – powiedział - to jesteśmy teraz dość spokojni. Wciąż są walki i przemoc, ale nie tutaj, w Aleppo. Zdarzają się akty przemocy, ale są one odosobnione, być może Damaszek jest miastem, które jest w gorszej sytuacji. Broń jest niestety nadal używana, nie wiemy przez kogo, ponieważ tutaj jest kilka ugrupowań rebeliantów. Niestety, broń jest również szeroko rozpowszechniona wśród nieletnich, a to jest coś, co nigdy nie powinno się zdarzyć: widok dzieci trzymających karabiny jest straszny”.

Abp Tobjie zauważył, dotychczasowe deklaracje nowej władzy „dają nadzieję” i na razie „czyny również idą za słowami”. „Traktują nas dobrze”, powiedział, ”z szacunkiem i nie ma żadnej formy prześladowania. Powiedzieli, że zostawią nas w spokoju”. Maronicki arcybiskup wyjaśnia, że chociaż ugrupowanie HTS jest islamistyczne, to jednak nie „są fundamentalistami, a przynajmniej nie fanatykami, więc nie narzucają prawa islamskiego”. „Mam wiele nadziei co do przyszłości Syrii”, dodał maronicki biskup Aleppo, „ale w tej chwili nie mogę być ani zbyt optymistyczny, ani zbyt pesymistyczny, musimy postępować ostrożnie i obserwować dzień po dniu, co się wydarzy”.