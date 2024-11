Zbliża się III Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny w Krakowie

Od 13 do 15 listopada w Krakowie odbędzie się III Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny. Towarzyszyć mu będą słowa zmarłego w lutym 2023 r. prof. Stanisława Grygiela: „Rodzenie, a nie samotność, jest wpisane w bycie człowieka osobą”.

Przemysław Radzyński

III Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny to kontynuacja dwóch wcześniejszych edycji wydarzenia z 2018 i 2022 r. Po refleksji nad encykliką „Humanae vitae” oraz okresem narzeczeństwa i pierwszych lat małżeństwa, organizatorzy zapraszają do pochylenia się nad tematyką odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jak podkreślają, związana jest ona z pytaniem o fundamenty antropologii małżeństwa. „Dotyka kwestii związanych z osobowym wzrostem i rozwojem wzajemnej miłości małżonków, gdzie, jak zauważa św. Jan Paweł II, wypełniają oni w tej dziedzinie swe «obowiązki wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i społeczeństwa, przy należytym zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii wartości»” – mówią organizatorzy.

Pokrzepiające nauczanie o małżeństwie i rodzinie

III Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny to wydarzenie wielowymiarowe, a wśród prelegentów, którzy wezmą w nim udział, znaleźli się specjaliści z całego świata. Do Krakowa przybędą m.in. kard. Willem J. Eijk oraz prof. Mary Eberstadt. „Tak wiele osób nie rozumie już nauczania Kościoła katolickiego lub w ogóle nie zna jego nauki. Nie potrafią zrozumieć piękna nauki o małżeństwie i rodzinie, lub, jak określiliby to eksperci, antropologii chrześcijańskiej. To, co jest ekscytujące w tej konferencji, to możliwość, którą będziemy mieć, my pisarze i uczeni zebrani z całego świata, do rozmowy o tym nauczaniu i do pokazania, jak to nauczanie jest pokrzepiające, piękne i ważne szczególnie w tym naszym rozbitym świecie, który mamy od lat 60., odkąd rewolucja seksualna tak bardzo osłabiła rodzinę” – mówi amerykańska eseistka i autorka książek „Jak Zachód utracił Boga” czy „Adam i Ewa po pigułce. Paradoksy rewolucji seksualnej”, zapraszając do udziału w wydarzeniu (https://www.youtube.com/watch?v=E9sKkEiQ53Y).

Perspektywa antropologiczna

W kongresie weźmie też udział metropolita krakowski, który wygłosi wykład na temat antropologicznej perspektywy Bożego pochodzenia człowieka. „Wiemy dokładnie, jak wielką boleścią, powszechną i społeczną nawet chorobą, jest samotność ludzi, którzy żyją we współczesnym świecie. Mają do dyspozycji wiele urządzeń elektronicznych, które mogą co prawda dawać złudzenie, że nie jesteśmy sami, ale w gruncie rzeczy, samotność doskwiera bardzo, bardzo wielu osobom” – wskazuje arcybiskup.

„Problematyka całego kongresu jest niezwykle interesująca i bardzo ważna. Miejmy nadzieję, że dla wielu będzie i umocnieniem, i punktem wyjścia do osobistej refleksji, ale nie tylko refleksji czysto intelektualnej, ale prowadzącej do zajmowania takich postaw, gdy chodzi o małżeństwo i rodzinę, które będą przyczyniały się z jednej strony do przezwyciężenia tego wielkiego problemu, wręcz plagi samotności, a z drugiej strony będzie budowało na nowo małżeństwo i rodzinę jako jedyną słuszną, racjonalną alternatywę na wyzwania współczesnego czasu” – mówi abp Marek Jędraszewski, zapraszając do udziału w III Międzynarodowym Kongresie dla Małżeństwa i Rodziny (https://www.youtube.com/watch?v=YyWffVETF20).

Kongres odbędzie się w auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy przy ul. Stradom 4 w Krakowie. Szczegółowe informacje oraz formularz zapisów dostępne są na stronie www.kongresrodzin.pl. Kongres śledzić będzie można również bez rejestracji za pośrednictwem transmisji na oficjalnej stronie internetowej.

Organizatorami III Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny są Archidiecezja Krakowska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Towarzyszenia Rodzinie im. prof. Stanisława Grygiela, Rycerze Kolumba, Collegium Voytylianum, Veritas Amoris Project, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i bazylika Mariacka w Krakowie.