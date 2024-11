Wspólnie o Dekalogu - katolicy i Żydzi na papieskim uniwersytecie

To międzyreligijny dialog w praktyce i poszukiwanie tego, co łączy. Na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie zorganizowano kilkunastodniowy kurs poświęcony chrześcijańsko-żydowskiemu spojrzeniu na Dekalog. W rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News uczestnicy seminarium podkreślają, że takie spotkania pozwalają odkryć wspólne wartości.

Radio Watykańskie

Kurs "Jedno Objawienie i Dwie Tradycje: Dekalog oraz jego żydowska i chrześcijańska interpretacja" to wspólna inicjatywa Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża i Uniwersyteckiego Instytutu Izaaka Abarbanela w Buenos Aires.

Papieska inspiracja

"Wszystko zaczęło się, jak zawsze, w umyśle Ojca Świętego. Wszystko pochodzi od niego. Jest tak zachwycony wspólną nauką i zachęcił nas do znalezienia partnerów w Kościele katolickim" - powiedział rabin Ariel Stofenmacher, rektor Uniwersyteckiego Instytutu Izaaka Abarbanela, pierwszej żydowskiej uczelni w Ameryce Południowej.

Uniwersytet Świętego Krzyża to drugi po Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim partner chrześcijańsko-żydowskiego kursu. Ariel Stofenmacher zauważył również, że seminarium z udziałem np. księży katolickich, gdzie wykładowcą jest rabin, wskazuje na wspólnotę obu wyznań. "Mamy jednego Ojca, jesteśmy braćmi" - dodał.

Profesor Juan Carlos Ossandon, organizator kursu z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża, podkreślił ogromną wartość przedsięwzięcia "Zarówno organizacja tego przedsięwzięcia, jak i udział w nim były niezwykle pozytywnymi i wzbogacającymi doświadczeniami. Atmosfera była bardzo serdeczna i sprzyjała współpracy" – zaznaczył.

Dla Silvany Bacman uczestnictwo w kursie to "oświecające" doświadczenie tego, jak wiele łączy chrześcijaństwo i judaizm. "Naprawdę podobało mi się, że zamiast różnic, mogliśmy znaleźć rzeczy, które nas łączą, wszyscy mamy te same cele, nasze źródła są takie same" - powiedziała. Jak dodała, szczególnie dziś ważne są spotkania ludzi różnych wyznań, którzy - mimo różnic - kierują się w swym życiu wiarą.

Chrześcijańsko-żydowski dialog w praktyce

Podczas kursu uczestnicy wysłuchali wykładów wybitnych ekspertów, którzy przedstawili Dekalog w kontekście historycznym, religijnym i kulturowym. Ariel Stofenmacher zajął się żydowską interpretacją Dekalogu, prezentując jego korzenie w kulturze żydowskiej. Silvina Chemen omawiała symbolikę Księgi Wyjścia i spotkanie Narodu Wybranego z Bogiem, natomiast Iranzu Galdeano mówiła o znaczeniu Zesłania Ducha Świętego i jego związkach z dziesięcioma przykazaniami. Filippo Serafini analizował strukturę dziesięciu przykazań.

Uczestnicy kursu odwiedzili też Bibliotekę Watykańską, gdzie mogli podziwiać jej bezcenne zbiory. Nie zabrakło również wyjścia do Synagogi i Muzeum Żydowskiego w Rzymie, gdzie kursanci mieli okazję uczestniczyć w modlitwach szabatowych. Wszyscy spotkali się też na kolacji w rzymskiej dzielnicy żydowskiej. „Teraz, przechodząc tamtymi ulicami, będę to robił z nową, bardziej świadomą perspektywą tego istotnego ‘fragmentu’ historii Rzymu” – mówił profesor Juan Carlos Ossandon.

Na zakończenie blisko dwutygodniowego seminarium odbyła się otwarta dla publiczności sesja poświęcona rękopisom z Kumran. Podczas spotkania Adolfo D. Roitman oraz Joseph Sievers przedstawili odkrycia dotyczące świata Jezusa i jego uczniów w świetle tzw. zwojów znad Morza Martwego.