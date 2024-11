Ukraina: tereny przyfrontowe potrzebują pomocy humanitarnej

Tereny przyfrontowe na Ukrainie to miejsca, gdzie wciąż żyją ludzie. Wielu z nich to osoby starsze i chore, które nie zdecydowały się na ewakuację. Im też udzielana jest pomoc, jaka płynie m.in. z Watykanu, a na miejscu rozdzielana jest przez dominikańskie Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie.

Mariusz Krawiec SSP – Kijów

Sytuacja na terenach przyfrontowych jest trudna. Ludzie, jacy tam pozostali to najczęściej osoby starsze i chore. Ale są także ich krewni, jacy ze względu na opiekę nad swoimi bliskimi, pozostali na miejscu. Jak podkreśla o. Mykhailo Romaniv OP z Centrum św. Marcina de Porres z Fastowa, potrzebne są piecyki i ciepła odzież. Tak jest m.in. w Pokrowsku, dokąd regularnie docierają wolontariusze z Fastowa. Nieco inaczej wygląda sytuacja w Chersoniu. Tam ludzie potrzebują stałej pomocy w zakresie dożywiania. Centrum św. Marcina prowadzi w mieście kuchnię, piekarnię i pralnię. Funkcjonują one dzięki wsparciu Ojca Świętego Franciszka, przekazywanemu za pośrednictwem jałmużnika papieskiego kard. Konrada Krajewskiego. W tym tygodniu wolontariusze z Fastowa jadą po raz kolejny do Pokrowska, Konstantynówki i Drużkiwki. Jest tam w tej chwili bardzo wielu uchodźców z miejscowości zajmowanych przez wojska rosyjskie lub z obszarów obstrzeliwanych. Ludzie ci potrzebują rzeczy podstawowych: ubrań, leków, ciepłych posiłków. Są zmarznięci, przerażeni i nie wiedzą, co mają robić dalej. Zatrzymują się oni w tych miejscowościach na kilka dni. Następnie przemieszczani są oni w głąb Ukrainy, dalej od linii frontu. O. Romaniv w rozmowie z watykańskimi mediami apeluje o międzynarodową pomoc humanitarną. Zdaniem dominikanina, jest ona teraz coraz mniejsza. Coraz trudniej znaleźć jest środki finansowe, a potrzeby wcale nie zmalały w stosunku do tego, co miało miejsce na początku wojny.

Istnieje możliwość wsparcia działalności humanitarnej:

Sekretariat Misyjny oo. Dominikanów

ul. Freta 10,

00-227 Warszawa, Poland Santander

PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728

EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140

USD: 73109028510000000151222961

CHF: 98109028510000000151222996

IBAN: PL KOD SWIFT: WBKPPLPP

z dopiskiem darowizna na rzecz Domu św. Marcina