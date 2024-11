Rzym: w historycznych dla Polski miejscach Polacy uczcili rocznicę odzyskania niepodległości

Rzymska Polonia uczciła rocznicę odzyskania niepodległości w dwóch miejscach o szczególnym znaczeniu dla dziejów polskiej emigracji – w domu generalnym księży zmartwychwstańców i kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Vatican News

„Jesteśmy gośćmi księży zmartwychwstańców, to wyjątkowe zgromadzenie dla naszej historii. Wtedy, kiedy nie było nas na mapie Europy i świata, pełnili oni rolę swoistych ambasadorów polskości – mówi w rozmowie z mediami watykańskimi Adam Kwiatkowski, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej i pomysłodawca uroczystości niepodległościowych w domu generalnym księży zmartwychwstańców. – Tu, w ich muzeum, znajdują się olbrzymie archiwa, w których możemy znaleźć m.in. rękopisy i listy naszych wieszczów, wielu wielkich Polaków. Tu bije polskie serce. Dlatego właśnie spotykamy się w ramach 7. edycji inicjatywy «Niepodległa do hymnu», żeby właśnie na tym tarasie, jednym z piękniejszych tarasów w Rzymie, z widokiem na Bazylikę św. Piotra i całe miasto, cieszyć się naszym świętem niepodległości, śpiewając hymn i patriotyczne pieśni”.

Przedstawiciele Polonii, wspólnie z księżmi, sprawującymi opiekę nad Polonią diecezji rzymskiej, spotkali się także w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika, najstarszym polskim ośrodku duszpasterstwa emigracyjnego, by tam również odśpiewać hymn i pomodlić się wspólnie w intencji Ojczyzny.

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa zostało powołane przez Bogdana Jańskiego, towarzysza Adama Mickiewicza w Paryżu w 1834 r., aby zaopiekować się uchodźcami polskimi po powstaniu listopadowym. W 1837 r. bracia udali się do Rzymu, gdzie założyli wspólnotę i podjęli się stworzenia struktur polskiego przedstawicielstwa w Rzymie, zakładając m.in. Kolegium Polskie, kształcące polskich duchownych i jednocząc przedstawicieli polskiej inteligencji. Muzeum, znajdujące się przy domu generalnym zgromadzenia to, obok Biblioteki Polskiej w Paryżu, miejsce gromadzące najważniejszą kolekcję pamiątek literackich i artystycznych z czasów od Wielkiej Emigracji XIX w. do czasów II wojny światowej.