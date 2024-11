PFROŻ: Czarny dzień polskiej demokracji

Skierowanie do Komisji Nadzwyczajnej Sejmu w dniu 8 listopada br. projektu zmierzającego do pozbawienia ochrony prawnej życia i zdrowia dziecka poczętego w fazie prenatalnej nie jest wyrazem poszanowania praw kobiet i ochrony ich zdrowia a także szacunkiem dla ludzkiego życia; jest natomiast czarnym dniem polskiej demokracji, w którym w podstawowej sprawie ochrony życia mniejszość narzuciła przekonania większości społeczeństwa – napisał Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Radio Watykańskie

8 listopada br. Sejm skierował do dalszych prac poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, zmierzający do pozbawienia ochrony prawnej życia i zdrowia dziecka poczętego w fazie prenatalnej. Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w wystosowanym oświadczeniu podkreślił, że nie jest to wyrazem poszanowania praw kobiet i ochrony ich zdrowia, szacunkiem dla ludzkiego życia, akceptacją potwierdzonego przez naukę faktu, że ludzkie życie zaczyna się od poczęcia, a jego faza prenatalna to okres wyjątkowo dynamicznego rozwoju.

Zwrócono uwagę, że skierowanie tego projektu do dalszych pracy poselskich jest złamaniem Konstytucji RP, jednoznacznie chroniącej ludzkie życie, oraz Konwencji o Prawach Dziecka; zaprzeczeniem państwa prawa i próbą sankcjonowania brutalnej przemocy przeciw człowiekowi; drogą prowadzącą do negatywnych konsekwencji dla zdrowia i życia kobiet; uderzeniem w podstawową wartość, jaką jest ludzkie życie, co niszczy system wartości także młodych ludzi; czarnym dniem polskiej demokracji, w którym w podstawowej sprawie ochrony życia mniejszość narzuciła przekonania większości społeczeństwa.

„Z całych sił będziemy działać, abyśmy mogli żyć w kraju, gdzie mądre rozwiązania społeczno-prawne oraz wzajemna życzliwość, a nie brutalna przemoc, pozwalają zarówno dziecku w prenatalnej fazie życia, jak i osobie dorosłej czy starszej, czuć się ważnym, potrzebnym, kochanym i bezpiecznym członkiem społeczeństwa” – napisał Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Warto przypomnieć, że Papież Franciszek w bardzo jednoznacznych słowach potępia aborcję. Po raz ostatni mówił o tym 29 września na konferencji prasowej w drodze powrotnej z Brukseli do Rzymu. Odpowiadając na pytanie belgijskiej dziennikarki, przypomniał, że aborcja jest zabójstwem człowieka, a lekarze, którzy się jej dopuszczają, są płatnymi mordercami. Podczas wizyty w Belgii Ojciec Święty publicznie oddał hołd królowi Baldwinowi, który w 1990 r. ustąpił tymczasowo z urzędu, wystawiając na poważne ryzyko przyszłość monarchii w tym kraju, aby, jak powiedział Papież, nie podpisywać „zbrodniczego prawa”, legalizującego w Belgii aborcję. Franciszek zachęcił Belgów, by brali przykład z tego króla, kiedy promowane są inne zbrodnicze prawa.