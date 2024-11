Konferencja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Teologiczny UŚ / Facebook)

O jedności i chrześcijaństwie w Europie

„Christianity in Europe. Questions on Unity” to hasło czterodniowej konferencji, która w dniach 4-7 listopada odbywa się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie zgromadziło naukowców, w tym teologów z wielu krajów Europy, od Portugalii po Litwę.

Konferencję rozpoczęła wymiana doświadczeń związanych z zakończonym w Rzymie Synodem Biskupów, skoncentrowana na pytaniach o konkretne kształty jedności Kościoła. Swoimi przemyśleniami dzielili się m.in. kard. Grzegorz Ryś i prof. Myriam Wijlens. (Wydział Teologiczny UŚ / Facebook) W kolejnych dniach organizatorzy zaproponowali dyskusję nad teologicznymi fundamentami pojęcia kościelnej jedności, nad jej kulturowymi uwarunkowaniami w Europie, a także nad społeczną misją chrześcijan wobec kontynentu, który zmaga się z opisaniem własnej tożsamości i pilnie potrzebuje motywów dla jednania ze sobą ludzi. Takie postawienie problemu przekracza sferę samego Kościoła katolickiego i zaprasza do ekumenicznego namysłu, wrażliwego na zakotwiczenie wiary w kulturze i społeczeństwie. (Wydział Teologiczny UŚ / Facebook) W centrum uwagi znajdzie się najpierw teologiczne spojrzenie na kościelną jedność, które nie tylko toleruje kulturowy pluralizm, ale stara się w jego ramach jedność opisywać. Ujawni się więc znane od dawna pytanie o formułę „jedności w wielości", które wszelako po Synodzie odsłania szereg nowych wyzwań praktycznych dla życia Kościoła. Pod koniec debat zostanie podjęty odwrotny kierunek refleksji. Pojawi się pytanie o rolę chrześcijan i Kościołów w procesach pojednania i integracji w Europie. (Wydział Teologiczny UŚ / Facebook) Tegoroczna konferencja gromadzi teologów i naukowców z wielu krajów Europy, od Portugalii po Litwę. Partnerami konferencji są: Miasto Katowice noszące w roku 2024 tytuł Europejskiego Miasta Nauki, Fundacja „Renovabis" oraz Excellenzcluster „Religion und Politik" Münster. Więcej o konferencji: www.uceconference.us.edu.pl