Katolicy wzywają prezydenta USA do złagodzenia wyroków w federalnych celach śmierci

Ponieważ prezydent Joe Biden zbliża się do końca swojej kadencji, Catholic Mobilizing Network apeluje do prezydenta USA do złagodzenia wyroków 40 mężczyzn, którym obecnie grozi egzekucja w federalnych celach śmierci.

Vatican News Catholic Mobilizing Network (CMN), krajowa organizacja katolicka dążącą do zniesienia kary śmierci w Stanach Zjednoczonych, wystosowała specjalny apel do prezydenta Joe Bidena. Według Krisanne Vaillancourt Murphy, dyrektor wykonawczej CMN, po dziewięciu tygodniach urzędowania prezydent Joe Biden, deklarujący się jako katolik, ma wyjątkową okazję, aby przyjąć nauczanie katolickie i uratować życie 40 mężczyzn przebywających w federalnych celach śmierci. „Znajdujemy się w ważnym i pilnym momencie, ponieważ prezydent ma konstytucyjne uprawnienia i moc do podjęcia działań w celu złagodzenia kary śmierci” - powiedziała Vatican News.

Katolickie nauczanie na temat kary śmierci W 2018 r. papież Franciszek zmienił Katechizm Kościoła Katolickiego, kompendium nauczania katolickiego, aby potwierdzić sprzeciw Kościoła wobec kary śmierci w oparciu o godność ludzką, której, jak powiedział, nie traci się nawet wtedy, gdy dana osoba popełnia poważne przestępstwo. „Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby, i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie" - czytamy w nowej wersji paragrafu 2267 KKK. W czerwcu 2021 r. prezydent Biden nałożył tymczasowe moratorium na federalne egzekucje, które prezydent elekt Donald Trump obiecał uchylić. „Wiemy konkretnie, że prezydent obejmujący urząd pod koniec stycznia ma historię egzekucji i jest zaangażowany w ich ponowne rozszerzenie i przyspieszenie, co czyni ten moment dość pilnym" – powiedziała Vaillancourt Murphy. Dziedzictwo prezydenta Bidena i Jubileusz Nadziei 2025 Ostatni miesiąc urzędowania prezydenta Bidena pokryje się z początkiem Jubileuszu 2025 Roku, który ma swoje korzenie w starotestamentowej praktyce specjalnego czasu na przywrócenie właściwych relacji z Bogiem i innymi ludźmi. „Zbliżamy się do historycznego roku Jubileuszu 2025, biblijnej tradycji, której historia wiąże się z wyzwoleniem jeńców, uwolnieniem uciśnionych i doprowadzeniem do zrównoważenia społeczeństwa" – powiedziała Vaillancourt Murphy. „To historyczny rok, który może mieć szczególne znaczenie dla prezydenta, dla którego wiara katolicka jest czymś ważnym. Ten rok jubileuszowy podkreśla czas przywrócenia równowagi i powrotu do sprawiedliwości i miłosierdzia". Papież Franciszek, jak zauważyła, wystosował specjalne wezwanie do zniesienia kary śmierci w Bulli Ogłaszającej Jubileusz Roku 2025. „Niech w każdym zakątku ziemi, wierzący, zwłaszcza Pasterze, będą wyrazicielami tych próśb, tworząc jeden głos, który odważnie domaga się godnych warunków dla uwięzionych, poszanowania praw człowieka, a przede wszystkim zniesienia kary śmierci, środka nieprzystającego do wiary chrześcijańskiej i niszczącego wszelką nadzieję na przebaczenie i odnowę" - czytamy w dokumencie.