FAFCE: rodziny to inwestycja, a nie koszt

FAFCE wzywa Komisję Europejską do traktowania polityki rodzinnej i demograficznej jako inwestycji w kapitał ludzki, a nie jako wydatków socjalnych, które zwiększają dług publiczny. Polityka rodzinna to inwestycja mająca na celu optymalizację możliwości rozwoju rodzin i zapobieganie przyszłym wydatkom na politykę społeczną. Kwitnące rodziny oznaczają również poprawę warunków demograficznych społeczeństwa – to jeden z postulatów rezolucji, którą ogłoszono na listopadowym zjeździe FAFCE.

Przemysław Radzyński W dniach 5-7 listopada 2024 roku w Brukseli odbył się jesienny zjazd Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE). Wydarzenie miało na celu wzmocnienie współpracy między instytucjami zrzeszonymi w FAFCE, wymianę informacji, przyjęcie nowej rezolucji o rodzinie oraz zapoznanie uczestników z efektami działań lobbingowych federacji w organizacjach europejskich. W zjeździe wzięła udział delegacja z Polski, w tym dr Monika Zazula z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (PFROŻ), a także prof. Michał Michalski i dr Paulina Michalska z Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie (IWORIS). Reprezentacja polska miała istotny wkład w spotkanie, dzieląc się doświadczeniami związanymi z krajowymi inicjatywami na rzecz rodziny i polityki demograficznej, przedstawiając wyniki badań nad rodziną (IWORIS) oraz przedstawiając szczegółowy raport na temat zmian w polskim ustawodawstwie dotyczącym ochrony życia i wsparcia rodzin. Zjazd Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Brukseli (dr Monika Zazula) Spotkanie skoncentrowało się na wyzwaniach demograficznych, społecznych i ekologicznych, podkreślając kluczową rolę rodziny w budowaniu stabilności Europy. Dyskusje objęły kwestie integralnej ekologii i znaczenia rodzin w politykach społecznych i demograficznych, czego efektem było przyjęcie nowej rezolucji zatytułowanej „Rodziny to inwestycja, a nie koszt”. W rezolucji postulowano, aby traktować politykę rodzinną jako strategiczną inwestycję, a nie obciążenie finansowe, aby wpisać politykę rodzinną w Krajowe Plany Odbudowy. FAFCE apeluje także o utworzenie Dyrekcji Generalnej ds. Demografii i Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiej Agencji ds. Demografii, która miałaby gromadzić dane na temat sytuacji rodzin w Europie. Na zjeździe omówiono także ważne kierunki działań FAFCE na arenie międzynarodowej. Organizacja ogłosiła swoją nową rolę jako niezależnego eksperta Stolicy Apostolskiej oraz informowała o planach aktywnego lobbingu przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, co podkreśla jej znaczenie jako rzecznika polityki prorodzinnej na forum międzynarodowym. „Zjazd FAFCE w Brukseli był kluczowym spotkaniem dla europejskich organizacji prorodzinnych, kładąc nacisk na potrzebę traktowania polityki prorodzinnej jako kluczowej inwestycji w przyszłość Europy. Rezolucja «Rodziny to inwestycja, a nie kosz» podkreśla rolę rodzin w stabilności społecznej i ekonomicznej oraz wskazuje na potrzebę ich uwzględnienia w europejskich politykach społecznych i demograficznych. Nowa rola FAFCE jako niezależnego eksperta Stolicy Apostolskiej oraz jej zaangażowanie przy Biurze Narodów Zjednoczonych stanowią kolejny krok w stronę międzynarodowego lobbingu na rzecz rodzin” – podsumowuje dr Monika Zazula z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

