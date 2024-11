COP 29: katolickie instytucje wycofują się z inwestycji w paliwa kopalniane

Elektrownia Neurath (AFP or licensors)

Kolejne katolickie instytucje wycofują się z inwestycji w paliwa kopalniane. Poinformował o tym obecny na szczycie klimatycznym COP 29 międzynarodowy Ruch Laudato Si. Kościelne instytucje mają nadzieję, że ich decyzje wpłyną na postawę zwykłych katolików, aby oni również popierali inwestycje przyjazne dla środowiska.

Vatican News

Francuski dziennik La Croix wskazuje na doświadczenia benedyktyńskiego opactwa Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire. Jego ekonom brat Xavier Boutiot zauważa, że wycofanie się ze szkodliwych dla środowiska inwestycji było dla jego wspólnoty oczywistym wymogiem etycznym, ale jego realizacja bynajmniej nie była łatwa. Świat finansów jest dość nieprzejrzysty dla zwykłego inwestora. Trzeba było wręcz wywrzeć presję na bank, zagrozić przejściem do innego banku, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Brat Boutiot podkreśla jednak, że był to krok niezbędny, ponieważ benedyktyni chcą być konsekwentni we wszystkich dziedzinach życia swej wspólnoty. Tym bardziej, że, jak zaznacza, inwestycje mają 25 razy większy wpływ na środowisko niż nasze codzienne życie.

Decyzję o wycofaniu się z inwestycji w paliwa kopalniane podjęły też dwie francuskie diecezje: Nantes i Grenoble-Vienne. Temat ten był też podejmowany na ostatnim posiedzeniu ekonomów diecezjalnych w Lourdes. Okazuje się jednak, że Kościół we Francji nie posiada wielkich inwestycji. Nasza praca przypomina raczej zarządzanie finansami rodziny – mówi ekonom diecezji Grenoble-Vienne, dodając, że jego diecezja miała zaledwie kilka udziałów w firmie Total, z których już się wycofała.