Centrum Heschela o pokoju w Jeruzalem: wojna zawsze jest złem

Chcemy wykrzyczeć światu, że nie możemy przyzwyczaić się do wojny – powiedział podczas otwarcia konferencji „Proście o pokój dla Jeruzalem” ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL, z Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela.

Spotkanie teologów i biblistów z całego świata rozpoczęło się we wtorek (5 listopada) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Uczestnicy konferencji rozmawiają o darze pokoju dla Ziemi Świętej.

Według ks. dr. hab. Piotra Wiśniewskiego, prorektora KUL ds. misji, naukowa debata na temat pokoju jest ważna i aktualna ponieważ w różnych miejscach świata cały czas toczą się wojny. „Dlatego warto rozmawiać na temat pokoju i szukać jak najlepszych rozwiązań, by go osiągnąć. Myślę też, że dla osób wierzących największą pomocą dla pokoju jest modlitwa. To źródło siły dla całego świata" – mówił ks. prof. Piotr Wiśniewski.

Jak przyznał ks. prof. Marcin Kowalski, z Centrum Heschela, choć trudno spodziewać się, że sama konferencja z punktu widzenia geopolitycznego może wpłynąć na sytuację w Ziemi Świętej, to głos uczestników rozpoczętego na KUL sympozjum może być niezwykle istotny. „Tradycja biblijna zawiera przesłanie pokoju dla całego wszechświata, które mówi o tym, że nie pieniędzmi i nie bronią, ale siłą jedności i siłą serca możemy walczyć ze złem wojny" – mówił ks. prof. Marcin Kowalski. I dodał: „Chcemy wykrzyczeć światu, że nie możemy przyzwyczaić się do wojny, bo ona zawsze jest złem, które pozbawia godności. Dlatego wszystkim nam potrzeba pokoju, który jest darem Boga".

Z kolei według ks. dr. hab. Mirosława Brzezińskiego, prof. KUL, prodziekana Wydziału Teologii sednem pokoju w każdym zakątku świata jest człowiek. „Jeżeli dostrzeżemy dobro w każdym człowieku będziemy chcieli go uszanować, niezależnie od poglądów i miejsca, w którym się znajdujemy" – zaznaczył ks. prof. Mirosław Brzeziński.

Natomiast ks. prof. Mirosław Wróbel z Instytutu Nauk Biblijnych KUL podkreślił, że dla obywającej się podczas konferencji dyskusji istotne są cztery filary pokoju, które zaproponował w jednej ze swoich encyklik papież Jan XXIII, czyli prawda, miłości i wolność. „Pokój musi być oparty o prawdę uzupełniany przez sprawiedliwość oraz realizowany w atmosferze miłości i wolności" – stwierdził ks. prof. Mirosław Wróbel.

Konferencja „Proście o pokój dla Jeruzalem”, którą organizuje Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela we współpracy z Instytutem Nauk Biblijnych KUL potrwa do 7 listopada. Wśród zaproszonych na nią gości znaleźli się m.in. argentyński rabin, prof. Abraham Skórka, doktor honoris causa KUL, łaciński patriarcha Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa czy Prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch.

Konferencja Centrum Heschela KUL (KUL)

Obrady konferencji można śledzić na żywo w Internecie, za pośrednictwem kanału YouTube Centrum Heschela. Transmisja dostępna jest pod linkiem: https://www.youtube.com/@CentrumHeschelaKUL

KUL