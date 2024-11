150 artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Rzymie

Po 60 latach „Mazowsze” ponownie w pełnym składzie wystąpi w Wiecznym Mieście. Zespół zaprezentuje się rzymskiej publiczności w poniedziałek 18 listopada podczas koncertu w sali Santa Cecilia w Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone z okazji 80. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino. Początek wydarzenia o 19:30.

Vatican News

Członkowie zespołu tanecznego wraz z orkiestrą symfoniczną zaprezentują repertuar pieśni narodowych, tańców polskich i regionalnych. Będzie to okazja do zapoznania się z folklorem i tradycyjną kulturą polską. „Bogactwo polskiej kultury narodowej w jej regionalnych odmianach, poddane subtelnej stylizacji i podane w sposób doskonały do wystawienia na wielkich scenach koncertowych całego świata, gwarantuje niezapomniane wrażenia. Nie tylko dla wielbicieli folkloru, ale dla każdego, kto zechce zapoznać się z kulturą polską" - zapewniają organizatorzy.

Zespół wystąpi pod dyrekcją maestro Jacka Bonieckiego. Przygotowaniem baletu do koncertu zajmuje się Zofia Czechlewska, a chóru Mirosław Ziomek. Wydarzenie otrzymało wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy Ambasady RP w Rzymie oraz Instytutu Polskiego. Obowiązują wejściówki, które można nabyć darmowo na: https://www.bilety24.pl.

Średnia wieku Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” nie przekracza 25 lat. „Mazowsze” nazywane jest Ambasadorem Kultury Polskiej. To jeden z największych na świecie zespołów artystycznych, który powstał w 1948 roku. Nazwa wskazuje na centralny region Polski – Mazowsze, ale repertuar zespołu obejmuje też folklor innych regionów.