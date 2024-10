Watykan w OBWE: godność osoby ludzkiej jest nienaruszalna

„Stolica Apostolska konsekwentnie opowiada się za bezwarunkowym poszanowaniem życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci” - przypomniał podczas Warszawskiej Konferencji Wymiaru Ludzkiego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, ks. prałat Pavol Talapka. Wydarzenie jest platformą dialogu na temat praw człowieka i gromadzi ponad tysiąc uczestników – przedstawicieli rządów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Tomasz Zielenkiewicz - Warszawa

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej dodał, że potępiła ona również „wszelkie formy naruszania integralności osoby ludzkiej, takie jak okaleczanie, tortury zadawane ciału lub umysłowi, próby wymuszenia woli”, gdyż praktyka tortur jest całkowicie sprzeczna z godnością właściwą każdej istocie ludzkiej. „Ponieważ godność osoby ludzkiej jest nienaruszalna, instytucje odpowiedzialne za ustalenie odpowiedzialności karnej powinny dążyć do rzetelnego poszukiwania prawdy, a ich działania muszą być prowadzone z pełnym poszanowaniem godności i praw osoby ludzkiej” – zaznaczał kapłan. Wskazał, że podczas prowadzenia dochodzeń należy ściśle przestrzegać przepisów zabraniających stosowania tortur. Podkreślił, że tej zasady należy przestrzegać w każdych okolicznościach.

„Poszanowanie godności ludzkiej musi służyć nie tylko ograniczeniu samowoli i ekscesów funkcjonariuszy państwa, ale także działać jako kryterium przewodnie dla ścigania i karania tych działań, które stanowią najpoważniejsze ataki na godność i integralność osoby ludzkiej” – dodał ksiądz Talapka, przypominając słowa papieża. Podkreślił, że Franciszek wezwał społeczność międzynarodową do zagwarantowania wsparcia ofiarom tortur i ich rodzinom oraz do postawienia godności osoby ponad wszystko. „Bez takiego punktu wyjścia, papież ostrzega, że ofiary nie są już postrzegane jako osoby, są zredukowane do »rzeczy« i mogą być maltretowane bezlitośnie, powodując śmierć lub trwałe szkody psychiczne i fizyczne trwające przez całe życie” – powiedział przedstawiciel Watykanu.

Odnosząc się do kary śmierci ksiądz prałat Talapka zaznaczył, że odwoływanie się do niej było przez długi czas uważane za właściwą reakcję na wagę niektórych przestępstw. Cytując katechizm, zwrócił uwagę, że „obecnie jednak rośnie świadomość, że godność osoby nie jest tracona nawet po popełnieniu bardzo poważnych przestępstw. Ponadto pojawiło się nowe zrozumienie znaczenia sankcji karnych nakładanych przez państwo. Wreszcie, opracowano bardziej skuteczne systemy pozbawienia wolności, które zapewniają należytą ochronę obywateli, ale jednocześnie nie pozbawiają definitywnie winnych możliwości odkupienia”.

Ksiądz Talapka, konkludując, wskazał, że Stolica Apostolska uważa karę śmierci za niedopuszczalną, „ponieważ stanowi ona atak na nienaruszalność i godność osoby". Podkreślił, że Watykan będzie nadal z determinacją naciskać na jej zniesienie na całym świecie.



Warszawska Konferencja Wymiaru Ludzkiego OBWE jest wydarzeniem organizowanym przez państwo sprawujące przewodnictwo w OBWE - obecnie jest to Malta oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR). Gromadzi ponad tysiąc uczestników – przedstawicieli rządów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja potrwa do 11 października. Uczestnicy biorą udział w szeregu sesji tematycznych poświęconych zagadnieniom, takim jak prawa człowieka, międzynarodowe prawo humanitarne, podstawowych wolności, rządy prawa i instytucje demokratyczne.



