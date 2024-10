Ponad połowa obcokrajowców we Włoszech to chrześcijanie

53 proc. obcokrajowców mieszkających na terenie Włoch to chrześcijanie, a 17 proc. to katolicy – wynika z najnowszego Raportu Imigracyjnego, opublikowanego przez włoską Caritas i Fundację Migrantes.

Vatican News

„We wspólnotowej praktyce religijnej rola katolików imigrantów – konsekrowanych i świeckich, pochodzących z krajów pozaeuropejskich i w większości młodszych niż rdzenni mieszkańcy - wydaje się fundamentalna, choć jeszcze nie w pełni wyrażona” – informuje raport, którego jeden z rozdziałów poświęcony jest zagadnieniu mobilności i wiary. Autorzy badań wskazują, że to ważne wyzwanie dla Kościoła i jego organizmów, takich jak rady parafialne i diecezjalne, albowiem to we wspólnocie Kościoła „katolicy obcej narodowości, powołani do bycia aktywnymi uczestnikami, mogą wyrazić różnorodność kultur, która czyni Kościół rzeczywistością autentycznie katolicką”. Raport zwraca też uwagę na potrzebę wyzbycia się stereotypów, związanych ze zjawiskiem migracji, m.in. postrzegania tego zagadnienia jedynie w odniesieniu do „zewnętrznych” działań Kościoła: dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.

W rozmowie z watykańskimi mediami Simone Varisco, jeden z autorów raportu zauważa, że migranci mogą być zasobem. Podkreśla, że„powinni być bardziej doceniani również w perspektywie synodalności, ponieważ mogą wnieść [do niej] jeszcze większy wkład”. Zachęca też do zmiany języka, jakim opisuje się zjawisko migracji. „W mediach głównego nurtu idea imigracji we Włoszech jest powiązana z obrazami lądowań u wybrzeży Morza Śródziemnego – zauważa Varisco – Jednak szlak śródziemnomorski to tylko niewielka część; szlak bałkański ilościowo stanowi większy wkład, ale nawet on jest tylko fragmentem, w porównaniu z ponad 5 mln cudzoziemców, którzy przybyli do Włoch innymi drogami”. Według eksperta mamy do czynienia z „narracją sprowadzoną do kilku stereotypów”. Tymczasem obcokrajowcy we Włoszech, jak podsumowuje Varisco, „poprzez swój aktywny udział kształtują nie tylko społeczeństwo i kulturę przyszłości, ale także teraźniejszości”.

Pod względem wyznania, drugą największą grupą są muzułmanie, stanowiący 29,8 proc. obcokrajowców, zarejestrowanych we włoskich gminach.

Włoska Caritas i Fundacja Migrantes zaprezentowały 33. Edycję Raportu Imigracyjnego. Wynika z niego, że obecnie we Włoszech mieszka 5,3 mln obcokrajowców, spośród których 200 tys. uzyskało w ubiegłym roku obywatelstwo. W sumie stanowią oni 9 proc. mieszkańców Włoch.