Piotr Wołochowicz laureatem Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny

Dr Piotr Wołochowicz, prezes fundacji Misja Służby Rodzinie został 29. laureatem Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie.

Przemysław Radzyński - Kraków

Podczas uroczystości w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej wręczono dziś Nagrodę im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny. Jej 29. laureatem został dr Piotr Wołochowicz. Prezes fundacji Misja Służby Rodzinie został wyróżniony za: dzielenie się z bliźnimi wiedzą oraz doświadczeniem własnym i rodziny w prelekcjach, spotkaniach i publikacjach o tematyce związanej z założeniem rodziny, jej rozwojem i wychowaniem dzieci.

Człowiek przez duże C

„Wielka pochwała życia, na którego straży musimy stać wszyscy – mówił abp Marek Jędraszewski komentując nagrodzoną działalność Piotra Wołochowicza. – Jest pan człowiekiem przez duże C” – mówił metropolita krakowski wskazując na realizowane przez Laureata wzorce człowieczeństwa zaczerpnięte z Ewangelii.

Laureat zaznaczył, że swoją ostatnią książkę zatytułował „Skarb ojcostwa”, ponieważ skarbem jest zarówno samo dziecko, jak i możliwość bycia ojcem. „Nie byłbym tym, kim jestem, nie byłoby całego mojego dorobku, gdyby nie ta dziewczyna, która została moją żoną, z którą przeżyliśmy ponad 34 lata, z którą razem wychowywaliśmy dzieci. Częścią ojcostwa jest to, żeby kochać matkę dzieci. Bez miłości do żony nie będzie możliwe ojcostwo” – mówił Piotr Wołochowicz dzieląc się radością z patrzenia na miłość jego synów do ich dzieci. Zaznaczył, że cel jaki sobie z żoną stawiali, to wychować dzieci na wierzących dorosłych – i to się udało.

Posiadł klucze Królestwa i przekazywał je innym

Po uroczystości na Politechnice Krakowskiej w bazylice św. Floriana abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego oraz w intencjach tegorocznego Laureata Nagrody. „Jerzy Ciesielski posiadł klucze Królestwa i przekazywał je innym. A my dzisiaj także z jego postawy, z jego nauki tak obwicie czerpiemy” – mówił abp Marek Jędraszewski nawiązując zarówno do rodziny i przyjaciół Jerzego Ciesielskiego, jak i laureatów nagrody jego imienia, a szczególnie wyróżnionego dziś Piotra Wołochowicza.

Czcigodny Sługa Boży Jerzy Ciesielski (1929-1970) był inżynierem budownictwa, wykładowcą Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Chartumskiego. Był członkiem duszpasterstwa prowadzonego przez ks. Karola Wojtyłę przy bazylice św. Floriana w Krakowie – wspólnie wyjeżdżali m.in. na wyprawy kajakowe i górskie. 17 grudnia 2013 r. papież Franciszek uznał heroiczność cnót Jerzego Ciesielskiego. Do beatyfikacji konieczne jest zatwierdzenie cudu za jego wstawiennictwem.